Waldachtal Posaunenchor sagt den Advent an

Waldachtal-Cresbach. In der Cresbacher Sporthalle fand die jährliche Advents- und Weihnachtsfeier des Seniorenkreises des VfB Cresbach/Waldachtal statt. Mit "Wir sagen euch an den lieben Advent" eröffnete der Senioren-Posaunenchor des Kreises Freudenstadt tongewaltig die Veranstaltung und sorgte auch danach für die musikalische Umrahmung derselben. Seniorenkreisleiterin Gerlinde Bunzheim begrüßte zunächst die Gäste, gedachte mit ihnen der verstorbenen Mitglieder und führte anschließend durch das Programm. Nach der Kaffeepause las Bürgermeisterin Annick Grassi Paul Dahlkes "Gedanken zum Weihnachtsfest" vor, wies auf die diesmal lange Adventszeit als Gelegenheit für ein Mehr an Besinnung hin und war der Meinung, dass jeder Weihnachten seinem eigenen Wunsch entsprechend verbringen solle.

Pfarrer Markus Arnold von der evangelischen Kirchengemeinde nahm ein Weihnachtsbild, das in einer burgundischen Kirche im 12. Jahrhundert entstand, als Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur Weihnachtszeit. "Wir sollten uns von Gott berühren lassen, fähig werden, neue Wege zu gehen und bekannte zu verlassen. Weihnachten sollte auch uns verändern."

Von einer Begebenheit mit Priester Martino erfuhren die Anwesenden durch Pfarrer Anton Romer von der katholischen Kirchengemeinde. In der Kirche eines italienischen Ortes war es üblich, an Weihnachten ein Kind aus Wachs in die Krippe zu legen. Eine Familie durfte später die Figur für ein Jahr mit nach Hause nehmen. Martino fand im Schnee ein Baby, das schnell in gute Hände kommen sollte. Anstelle der Wachsnachbildung lag diesmal ein lebendes Wesen in der Krippe. Diese Geschichte sollte zu Gedanken anregen, wie wir selber Jesus aufnehmen können.