Waldachtal Partylaune der Roten Funken steckt an

Auch die restlichen 16 Tänzerinnen folgten der Einladung auf der Bühne und ließen goldene Luftballons in das Publikum schweben, während sie fröhlich das Tanzbein schwangen.

Einen weiteren visuellen Rückblick boten die Damen damit, dass jede der Tänzerinnen ein Kostüm von Auftritten aus den vergangenen Jahren präsentierte. Als Geschenke selbst kostümiert, bedankte sich die Tanzgarde beim nächsten Szenenwechsel mit großen "Merci"-Schachteln erneut bei dem treuen Publikum, bevor die Feier zum Höhepunkt kommen sollte.

Abwechselnd sorgten die Konfetti- und Nebelkanonen für stimmungsvolle Feierlaune, während die Tänzerinnen mit ihren artistischen Einlagen und menschlichen Pyramiden das Publikum begeisterten. Beim "Disco-Pogo" holte die Garde noch einmal alles aus sich heraus und heizten ihren Gästen ordentlich ein. Mit einem großen Knall präsentierten sich die Damen letztlich erneut vor ihrer Riesen-Torte und schenkten ihren Gästen einen letzten Konfetti-Regen.

Dies war jedoch nicht das Ende der Festlichkeiten, was bei den beiden Trainerinnen für Verwunderung sorgen sollte. Als besondere Überraschung und zum Ausdruck des Dankes dichteten die Tänzerinnen einen Evergreen der Band "Abba" um und kürten Trainerin Nathalie Neff mit einem Diadem zu ihrer "Dancing Queen". Co-Trainerin Nicole Hanke durfte sich an der Darbietung eines "Knieballetts" zu "Wer hat an der Uhr gedreht?" erfreuen. Überwältigt und dankbar verkündete Nathalie Neff: "Ihr seid die beste Truppe der Welt. Mit diesen Mädels macht es einfach immer Spaß."

Neben ihren gekonnt präsentierten artistischen Einlagen und den stimmungsvollen Effekten auf der Bühne glänzten die Roten Funken vor allem durch ihre Leidenschaft und besondere Freude zum Tanz. Die Liebe zum Detail machte sich vor allem im Bereich der Maske und Kostüme bemerkbar, Tontechnik und Effekte rundeten ein professionelles Ergebnis ab, bei dem der Funke auf das Publikum übersprang.