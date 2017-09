Waldachtal Parkende Fahrzeuge stellen offenbar keine Gefahr dar

Stolz war die Ortschaftsverwaltung einmal darauf, dass sich der "Schilderwald" in Salzstetten in Grenzen hielt. Jetzt aber werden wieder neue hinzukommen. Zum einen liegt das daran, dass Bürger die Schilder fordern, zum anderen daran, dass Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer durch unaufmerksames Abstellen ihres Fahrzeugs stets behindern. So etwa nun in der Dorfackerstraße in Höhe von Gebäude 4. Dort wird durch diese Tatsache nun auf Beschwerde des Anwohners im Bereich der Kurve bis zur Einmündung des Weges ein eingeschränktes Halteverbot angeordnet. Ein zusätzliches "Halteverbot Mitte" wird an der Laterne gegenüber des Gebäudes 3 angebracht. Auch in der Herbert-Frank-Straße (Gebäude 26) wird ein zusätzliches Schild "Sackgasse" nun verdeutlichen, dass besonders auswärtige und ortsunkundige Verkehrsteilnehmer nicht mehr den Privatweg bis zur Firma Frank benutzen, da dort keine Wendemöglichkeit mehr besteht. Keine Gründe zum Einschreiten durch die Behörde sieht die VS im Bereich des Gebäude 8 in der Ziegelstraße (Ein- und Ausfahrt auf Privatbesitz) sowie auf der Wendeplatte in der Gartenstraße, wo bereits ein Parkverbot besteht.

Im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Freudenstädter Straße wird es demnächst Kontrollen geben. Hier wurde von den Bürgern beobachtet, dass Fahrzeuge den Übergang ungebremst überfahren und die Sicherheit der Fußgänger in Gefahr sei.