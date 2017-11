Waldachtal Otto Söll in Salzstetten wird heute 90

Im Vorjahr 2016 feierten Otto und Theresia Söll ihre Diamantene Hochzeit. Die Töchter des Jubelpaares ließen bei der zweitägigen Feier 60 Ehejahre Revue passieren.

Als vierter von fünf Geschwistern ist Reinhard Otto Söll in Salzstetten aufgewachsen. Seine Schreiner-Lehre bei Josef Ruf im Ort wurde als 17-jähriger jäh durch seinen Einzug zur Wehrmacht unterbrochen. In Gefangenschaft musste er manches durchstehen. Kurioserweise war Geffroy, der Schwiegervater der ältesten Tochter Susanne, französischer Lagerkommandant in Andernach, als er dort als Kriegsgefangener inhaftiert wurde. Nach Rückkehr trat er in den Turn- und Sportverein Salzstetten ein, um wieder Muskeln aufzubauen. Als Schreiner war er dann in Oberwaldach und Dornstetten tätig. 33 Jahre lang, zuletzt als Ausbilder, arbeitete er bei Daimler-Benz. Wie sein Vater und seine Brüder war er Mitglied der Kolpingsfamilie und deren Mitbegründer im Jahr 1947. Weil er bei der Kolpingsfamilie die Kassengeschäfte führte, wurde ihm diese Aufgabe auch bei der Feuerwehr übertragen. Als Bürger in Uniform war er 38 Jahre lang aktiv und 21 Jahre engagierte er sich als Schatzmeister.

Ausflug nach Helgoland