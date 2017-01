Waldachtal Ortschaftsrat Kreidler: "Keiner der Wege ist entbehrlich"

Rat Klaus Kreidler betonte insbesondere, dass viele dieser öffentlichen Wege einst eigens gebaut worden seien, damit Kinder und Jugendliche sicher in die Schule gelangen. Keiner dieser Wege sei entbehrlich, so Kreidler. Ebenso bestehen aus Sicht der Ortschaftsverwaltung bei allen Wegeverbindungen und Treppenanlagen in Salzstetten Erschließungsfunktionen, welche im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen auch dementsprechend geplant und angelegt wurden. Am geltenden Räum- und Streuplan will demnach das Gremium nichts ändern.