Waldachtal Offiziell: Die Gemeinde wird klagen

Waldachtal. Derzeit, so Grassi, seien dort bis auf vier Männer aus Gambia ausschließlich Familien untergebracht worden. Sie bezifferte die Anzahl der Menschen auf 96 Personen. Das Landratsamt vermeldete jedoch gestern auf Anfrage, dass weitere Flüchtlinge eingetroffen sind und es nun 106 Personen sind. Zuletzt sind diese Woche alleinerziehende Frauen aus Somalia und Eritrea eingezogen.

Im Widerspruchbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das nun auch offiziell in der Rechtsbehelf-Erklärung den Klageweg zum Verwaltungsgericht Karlsruhe benennt, sind in der Hauptsache folgende Gründe zur Abweisung des Widerspruchs der Gemeinde benannt: Die Erteilung der Baugenehmigung zur Nutzungsänderung des Sattelacker Hofs sei vom GVV Dornstetten rechtmäßig erteilt worden. Das in der Eile durch den Bundestag gebrachte Gesetz des Paragrafen 246 Absatz 8 bis 13 des Baugesetzbuches (BauGB) wird hierzu herangezogen. Dieses Instrument, das von vielen Gemeinden als Allzweckwaffe zur Änderung und Erteilung von Nutzungsänderungen bezeichnet wird, greift auch in diesem Fall. Demnach habe der GVV Dornstetten keine andere Wahl gehabt, als zur Unterbringung von der großen Anzahl von Flüchtlingen, die der Landkreis zu versorgen hatte, der Nutzungsänderung zuzustimmen und die Genehmigung zu erteilen.

Das RP Karlsruhe führte aus, dass der Landkreis allein im Zeitraum von September 2015 bis Februar 2016 insgesamt 1319 Personen unterbringen und versorgen musste. Damit sei auch ein dringend benötigter Unterbringungsbedarf im Sinne des Paragrafen 246 Abs. 14 Satz 1 BauGB gegeben. Die Gemeinde Waldachtal habe zu keiner Zeit dem Landratsamt konkrete Angebote zur Unterbringung von Flüchtlingen genannt und habe auch keine möglichen Alternativen gemeldet. Das RP bezeichnete auch die Alternativlösung der Betreiberin der Klinik am Zauberwald (Lützenhardt), statt der Belegung des Sattelacker Hofs Wohncontainer am Mühlweg 8 in Lützenhardt zu nutzen, als keinen adäquaten Ersatz für eine geeignete Unterkunft. Das RP verneinte auch die Frage, ob eine Flüchtlingsunterkunft mit 120 Bewohnern typischerweise Auswirkungen für einen Klinikbetrieb haben könne, der sich in 265 Metern Entfernung befindet. Die erhöhte Anwesenheit von Flüchtlingen in der Umgebung der Klinik am Zauberwald sei nicht als baurechtliches Kriterium zu betrachten. Das RP geht noch weiter und bezieht sich auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) Baden Württemberg vom 23. Juni 2016, das im wesentlichen urteilte: "Im Baurecht gibt es keinen Milieuschutz." Daher könne auch eine besondere Rücksichtnahme auf die besonderen Bedürfnisse bestimmter Patientengruppen nicht verlangt werden.