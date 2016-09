Waldachtal Offene Wut vor allem gegen Landrat Rückert

Das Regierungspräsidium (RP) beruft sich auf dieses Gesetz, welches derartige Nutzungsänderungen in Bebauungsplänen ausdrücklich als Ausnahme zulässt. Im RP liegt weiterhin der Widerspruch der Gemeinde und der privaten Klägerin zur Entscheidung vor. Auch der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Dornstetten beruft sich eben auf die Ausnahmeregelung des Paragrafen 246 BauGB und tritt als Antragsgegner der Gemeinde auf. Ebenso im Recht fühlt sich der Eigentümer Abraham Bulun aus Singen, der den Sattelacker Hof im vergangenen Jahr zum Zwecke der Flüchtlingsunterbringung kaufte und den Bauantrag zur Nutzungsänderung im November 2015 stellte.

Der Landkreis Freudenstadt mietete das Haus prompt und zahlt seither auch Miete an den Eigentümer. "Die Rechtmäßigkeit der Belegung des Sattelacker Hofs haben weder der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim noch das Verwaltungsgericht in Karlsruhe geklärt", sagte Grassi.

Aber dies ist für die Belegung des Hauses mit Flüchtlingen offensichtlich irrelevant, denn inzwischen zogen die ersten Flüchtlinge bereits ein. Dies erzürnt auch die Bürger, die vor allem die Vorgehensweise des Landkreises mit ihrem Chef Klaus Michael Rückert stark kritisieren. Wie zu erfahren war, hat der Landkreis sogar gegen den mehrfachen Wunsch der Gemeinde Waldachtal die Belegung mit Flüchtlingen vorgenommen, ohne Rücksicht auf die nun anhängenden Verfahren zu nehmen.

Auch der Freundeskreis Asyl, der in Waldachtal ausgesprochen fleißig mit der Integration der rund 75 Flüchtlingen beschäftigt ist, zeigt sich konsterniert. Dies vor allem auch, weil besagte Flüchtlinge aus den Ortsteilen Waldachtals nun ebenfalls in den Sattelacker Hof umziehen sollen. Das ist genau das, was die Bürger und die private Klägerin nicht wollten: In der Hauptsache handelt es sich dabei um junge Männer, die dann in der Nähe der Mutter/Kind-Klinik untergebracht sind. Auch aus dem Horber Stadtteil Talheim werden Flüchtlinge im Sattelacker Hof erwartet oder sind bereits schon eingezogen.

Damit werde vor allem aber auch der Integrationsarbeit der vielen Ehrenamtlichen entgegen gewirkt, wie Waltraud Welle in der Sitzung betonte. "Wir sind sehr betroffen über die unsinnige Verlegung der Männer", sagte sie. "Viele dieser Männer arbeiten bereits und ihre Integration im Ort hat begonnen. Das alles wird nun durch die Verlegung ad absurdum geführt."

Grassi erklärte, dass sie den Landrat mehrmals inständig darum gebeten habe, auf die Verlegung der Flüchtlinge innerhalb der Gemeinde zu verzichten – allerdings ohne Erfolg. "Das Vorgehen des Landkreises ist widersinnig und beruht wahrscheinlich nur auf wirtschaftlichen Gründen", konstatierte Grassi. Das ist wohl so, denn immerhin sei bereits ein Mietverhältnis einer Unterkunft in Salzstetten durch den Landkreis gekündigt worden. Hier geht es nicht mehr darum, neue Flüchtlinge aufnehmen zu können. Offenbar werden nun auch jene Flüchtlinge dorthin umquartiert, die sich bereits länger in Deutschland aufhalten und fleißig an ihrer Integration mitarbeiten. Im Sattelacker Hof stehen bereits jetzt rund um die Uhr eine Wachmannschaft bereit und ein Sozialarbeiter und Hausmeister sorgen sich um die Belange der Flüchtlinge.

Diese Kon zentration wild zusammengewürfelter Flüchtlinge aus aller Welt – in der Hauptsache junge Männer – birgt nun "gewaltigen Zündstoff", wie es die Bürger sehr besorgt in der Sitzung zu Protokoll gaben. Auch dass die Wünsche und Anregungen ihrer Bürgermeisterin vom Landkreis ignoriert werden und Entscheidungen nur und ausschließlich in Freudenstadt getroffen werden, lässt die Bürger auf die Barrikaden gehen.

Gegen die Entscheidung des VG Karlsruhe könnte die Gemeinde zwar Widerspruch einlegen, doch davon riet Grassi ab: "Dies verzögert nur den Klageweg um die reine Sache: Ist die Ausnahmegenehmigung zur Nutzungsänderung mit der Belegung des Sattelacker Hofs rechtens oder nicht?" Das ist die Kernfrage.

So ließ Grassi ihr Gremium über das weitere Vorgehen der Gemeinde abstimmen: Einstimmig erfolgte der Beschluss, keine Beschwerde gegen das Urteil des VG einzulegen, das die aufschiebende Wirkung der Belegung aufhob. Ebenso einstimmig wurde entschieden, dass der Widerspruch vor dem RP Karlsruhe aufrecht erhalten bleibt und deren Bescheid abgewartet werden soll. Der Bescheid des RP, der sicherlich den Widerspruch der Gemeinde zurückweisen wird, wird dann Grundlage des Hauptverfahrens werden. Sobald dieser vorliegt, wird die Gemeinde Klage gegen diese Entscheidung beim VG einreichen. Diese Vorgehensweise segnete der Gemeinderat mit zwei Enthaltungen mehrheitlich ab.

Grassi, die sich wunderte, dass ihr Gremium die Kosten der weiteren Verfahren für die Gemeinde nicht hinterfragte, stellte klar: "Ich habe selbst noch keine Ahnung, was uns das Verfahren kosten wird. Doch es wird wohl ziemlich teuer werden."

Die Bürger, die nach dieser Sitzung den Schulungsraum des Feuerwehrhauses verließen, waren alles andere als entzückt. Deutlich traten Unmut, Ärger und sogar offene Wut hervor, die sich vor allem gegen Landrat Rückert und die Vorgehensweise seiner Behörden wendet. Und Sätze wie "Dann nehmen wir das Recht eben selbst in die Hand" lassen auf drohendes Ungemach schließen.