Waldachtal Nur ein Veranstalter an Denkmaltag

WaldachtalAm Tag des offenen Denkmals, der bundesweit am Sonntag, 11. September, stattfindet, beteiligt sich in Waldachtal in diesem Jahr nur ein Veranstalter: Die Mönchhof-Sägemühle. Der Förderverein Salzstetter Schlössle hat seine Beteiligung aufgrund des überraschenden Todes des Vorstandsmitglieds Ingelore Erath abgesagt.