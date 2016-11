Waldachtal Notfall-Pläne nach Brand in Salzstetten

Edith Grenzendorf ist froh, dass alle Bewohner in Behelfs-Wohnungen untergekommen sind. Sie setzt sich sehr für die Bewohner ein, die beim Brand glücklicherweise nicht in ihren Wohnungen gewesen sind, aber momentan doch auch psychisch angeschlagen sind und bange in die Zukunft blicken.

Nur die Erdgeschoss-Räume von Apotheke und Volksbank sind von Schäden etwas weniger tangiert, nicht zuletzt weil die Feuerwehren das Löschwasser gleich wieder abgepumpt hatten. Bausachverständige und Versicherungs-Vertreter waren heute vor Ort. Ein Gutachter meinte, Sicherungsmaßnahmen am Gebäude hätten als Sofort-Maßnahmen Vorrang. Klar ist, dass ein Notdach kommen wird, um das Gebäude vor Feuchtigkeit, Regen und Schnell zu schützen.

Ob die zerstörte Zahnarzt-Praxis von Wolfgang Seidel wieder neu aufgebaut wird oder nicht, steht augenblicklich noch in den Sternen. Nur prothetische Restarbeiten fertigstellen bei bestimmten Patienten, die sich gerade noch in akuten Behandlungen befinden, kann der Salzstetter Zahnarzt in der Altheimer Nachbar-Praxis von Klaus Walther ab der kommenden Woche. Was ist mit allen übrigen Patienten? Seidel: "Ich kann sie nicht in der Luft hängen lassen." Sie können bei Zahnarzt-Praxen in Nachbarorten behandelt werden. Das sei die Übergangslösung. Dauerhaft, so Seidel, könne er sich nicht in der Praxis Walther in Altheim einrichten, weil seine Zulassung laut der Kassen Zahnärztlichen Vereinigung (KZV) nur orts- respektive standortgebundene Zulassungen erteile. Soll heißen: Seine Zulassung gilt nur für die Waldachtalgemeinde Salzstetten.

Die übergeordnete Berufsvereinigung KZV habe sich in Sachen"„Restarbeiten in Altheim" jedoch unbürokratisch verhalten. Letztlich spreche die Vereinigung neben den Versicherern aber auch ein entscheidendes Wort über die Zukunft mit. Versicherungstechnisch gebe es am Donnerstag eine Klärung. Zahnarzt Wolfgang Seidel: "Ich habe noch keinen Plan, wie schnell der Bau geht. Ich gehe mal von einem halben Jahr aus." Und: "Ich weiß heute noch nicht, ob ich in Salzstetten weiter praktizieren kann." Ungewiss ist auch die Zukunft der drei qualifizierten zahnmedizinischen Fachangestellten in der Praxis Seidel.

Befürchtungen, dass gesundheitsschädigende Stoffe durch den Brand in der Zahnarztpraxis in die Luft geraten seien, zerstreute Seidel. Nur geringe Mengen möglicherweise bedenklicher Substanzen - eigentlich nur Alkohol - seien gelagert worden, wie in jeder anderen Praxis auch.

Alle Bewohner des Geschäfts- und Wohnhauses in der Hauptstraße 18 standennoch recht fassungslos vor ihrem "Zuhause" und fragen sich, wie es nach Klärung mit den Versicherungsleistungen weitergeht. Edith Grenzendorf signalisierte, dass es mit den Regelungen durch Versicherungen Grund zum Optimismus gebe. Schließlich wurde Fremdverschulden oder ein Fehlbedienung eines technischen Gerätes ausgeschlossen. Durch den Sachverständigen ist als Ursache ein technischer Fehler im elektrischen Leitungsnetz festgestellt worden, wie die Polizei als Zwischenbericht mitteilt. Auch eine Fehlbedienung von technischen Geräten wird ausgeschlossen.