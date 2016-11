Waldachtal Nikolausmarkt in Lützenhardt

Waldachtal-Lützenhardt. In Lützenhardt findet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, zum 15. Mal der Nikolausmarkt statt. Den Besuchern wird am Samstag ab 15.30 Uhr in und um das Haus des Gastes vorweihnachtliche Atmosphäre geboten. Am Sonntag beginnt der Markt um 11 Uhr. Veranstalter sind die Vereinsgemeinschaft Lützenhardt und die Gäste-Information Waldachtal.