Waldachtal Niedrigzins strapaziert auch die Volksbank in Tumlingen

Radde weiter: "Die Herausforderungen sind gewaltig." Er nahm dabei die Volksbank Nordschwarzwald eG in den Blick: Zusammenschluss mit der ehemaligen Raiffeisenbank oberer Wald eG in Simmersfeld und Enzklösterle in 2016; in die Digitalisierung wurde kräftig investiert; immer mehr Produkte lassen sich im Internet abschließen; die Online-Angebote wachsen ständig; das digitale Haushaltsbuch liefert in Echtzeit einen Überblick über die Finanzen und Auslastung des individuellen Limits. "Die Digitalisierung führt zwangsläufig dazu, dass die Kapazitäten, die wir im stationären Bereich vorhalten, nicht mehr so stark ausgelastet sind und sich jede Bank Gedanken über Anpassungen machen muss. Chat- und Videofunktionen werden auch Eingang in die Bankenwelt finden."

Radde stellte fest, dass die Niedrigzinsen auch eine Herausforderung für die Anleger sind, habe man doch in Deutschland ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis bei der Geldanlage.

Die Inflation von zwei Prozent nennend, rechnete Radde vor, was der Kaufkraftverlust beispielsweise bei 10 000 Euro in zehn oder 20 Jahren bedeutet. Es gelte daher clever zu kombinieren und nicht alles auf eine Karte zu setzen.

Jürgen Schimmele von der Reisebank referierte noch über die Anlage in Edelmetallen, vor allem in Gold als Wertsicherungsinstrument. Ein Kilogram Gold habe derzeit einen Wert von 36 000 Euro. Das Goldangebot in 2015 setzte sich zusammen aus 1092,8 Tonnen Goldrecycling und 3165,4 Tonnen Minenförderung.