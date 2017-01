Waldachtal Neues Leitungsteam für die Kolpingsfamilie

Auf 4427 Euro bezifferte Schatzmeister Hans Dausch das Endergebnis der Aktion Entwicklungshilfe 2016. Für die Salzstetter Missionsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika sind seit 1971 über 147 207 Euro gespendet worden. Er wertete es als Erfolg, dass das Benediktiner-Projekt in Kilimahewa/Tansania jetzt selbständig ist und auf eigenen Füßen stehen kann. Dausch bestätigte: "Die Spendenbereitschaft ist über Jahre hinweg gestiegen und seit 2010 auf hohem Niveau." Ansonsten habe die Kolpingsfamilie sparsam gewirtschaftet, sagte der Schatzmeister. Artur Wollensak bezeichnete die Aktion Entwicklungshilfe als Highlight. Herbert Erath lobte das langjährige Engagement von Hans Dausch und Walter Maier für die Aktion Entwicklungshilfe.

Zur Zukunftsfrage der Kolpingsfamilie in Salzstetten bekräftigte Gruppenleiterin Erika Reusser das Gesprächsergebnis vom Oktober 2016: "Wir sind eine aktive Gruppe, wo es Spaß macht und wir wollen beieinander bleiben." Der neue Kopf mit der Team-Lösung sei satzungskonform. Jedermann sei zur Kolpingsfamilie eingeladen. Sie ließ das vielfältige Jahresprogramm 2016 Revue passieren, vom Kirchenpatroziniumsfest über Gemüse und Früchte der Bibel bis zur interessanten Werksbesichtigung bei der Unternehmensgruppe fischer. Erika Reusser und Andreas Scherrmann sammelten für die Kriegsgräberfürsorge. Auch beim bevorstehenden St.-Agatha-Fest am Sonntag, 5. Februar, wolle man wieder ein Mittagessen anbieten. Der Erlös des Kirchenpatroziniums ist für die Stationäre Hospizarbeit Region Nagold bestimmt. Auch der Festerlös von 2016 fließt an dieses Projekt.

Präses Diakon i.R. Wilhelm Pöndl zitierte den Kolpingwerk-Bundesvorsitzenden Thomas Dörflinger zu der besorgniserregenden Verrohung der Sprache und Umgangsformen: "Unsere christlichen Überzeugungen und Werte sind und bleiben Grundlage für unseren Einsatz. Sie sind das Gegenteil von Hass und Hetze." Jeder Mensch sei kostbar und einmalig.

Wahlen:

Leitungsteam: Schatzmeister Hans Dausch, Schriftführer Clemens Eppelt, Gruppenleiterin Erika Reusser, Öffentlichkeitsarbeit-Beauftragte Christina Wollensak, ehemalige Jungkolping-Leiterin Roswitha Erath. Diese fünf Personen wurden auch in ihren angestammten Ämtern auf weitere zwei Jahre gewählt. In ihren Aufgaben bestätigt wurden: Kassenprüfer Gebhard Steimle und Wolfram Fischer, Bannerträger Artur Wollensak und Herbert Erath, Kolping-Schaukasten-Gestalter Andreas und Regina Scherrmann.

Ehrungen:

45 Jahre: Franz Dausch, Walter Maier, Werner Wehle, Artur Wollensak, Gerhard Dubnitzki, Egon Essig, Hans Kneißler, Andreas Scherrmann, Wolfgang Strobel und Gebhard Steimle.

40 Jahre: Rainer Fischer, Oswald Fischer, Joachim Frank, Achim Kreidler und Herbert Erath.

35 Jahre: Ursula Dausch, Clemens Eppelt, Gertrud Eppelt, Blanka Essig, Manfred Göhring, Elke Maier und Hubert Kaupp.

30 Jahre: Christine Fischer und Wolfram Fischer.

25 Jahre: Regina Scherrmann und Edith Feldbinder.

20 Jahre: Anita Essig, Simon Essig, Wolfgang Fahrner, Karin Fahrner, Alexander Frank und Bernd Scherrmann.