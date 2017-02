Waldachtal Neues Amt im Alter von 80 Jahren

Zuvor hatte sich der pensionierte Mediziner in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates in Cresbach in der vergangenen Woche mit einer knappen Mehrheit gegen Gebhard Weißgerber durchgesetzt (wir berichteten).

Inzwischen mehrten sich die Stimmen, die fragten, weshalb sich ein 80-Jähriger noch ein solches Amt aufbürde. Gerhard ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um das Wohl der Gemeinde geht. Er gilt als Verfechter der Demokratie und des Liberalismus. Dass Gerhard aktiv in die Wahl des Ortsvorstehers eingriff, könnte auch als ein Signal Richtung Gemeinde gewertet werden: Vieles liegt noch im Argen in Cresbach und Gerhard wurde nie müde, dies in den vergangenen Jahren öffentlich in den Gemeinderatssitzungen zu thematisieren. Es fehlen Fuß- und Radwege, die Infrastruktur des Teilortes bröckelt und Gerhard gefällt all das nicht.

Das Amt des Ortsvorstehers von Cresbach wurde bisher von Heinz-Otto Renz geführt, der wiederum als damaliger Stellvertreter des verstorbenen Günter Geiger das Amt übernahm. Mit Friedrich Gerhard übernimmt nun ein erfahrener Kommunalpolitiker das Ruder in Cresbach.