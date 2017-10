Waldachtal Neuer Jugendreferent beginnt seinen Dienst

Waldachtal-Hörschweiler/Tumlingen/Schopfloch. Mit dem frischgebackenen 24-Jährigen sprach unsere Zeitung an seinem Geburtstag. Was für Ziele hat sich der gebürtige Neu-Ulmer für seine Arbeit im hiesigen Bezirk gesteckt? Benjamin "Ben" Schöniger: "Ich möchte Mentor sein für einzelne Personen, die im Glauben mündig werden wollen."

Christen sollen, so sein Credo, ihre eigene Glaubensinitiative leben und sich religiös nicht bedienen lassen: "Jeder soll nicht nur im christlichen Kontext, sondern selbst als Christ leben." Beauftragt für die Teen- und Jugendarbeit im Rahmen einer 50-Prozent-Anstellung ist er seit 16. September vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband (LGV) Bezirk Schopfloch. Seine zweijährige Mission dauert bis Ende August 2019. Während diesem Zeitraum studiert er an der evangelischen Hochschule in Marburg, um mit dem Master in evangelischer Theologie abzuschließen. Nach seinem Studium möchte Ben Schöniger an Bibelschulen unterrichten, insbesondere an denen der Missionsgemeinschaft Fackelträger. Die Fackelträger-Bewegung ist eine internationale überkonfessionelle christliche Bewegung und evangelische Missionsgemeinschaft, gegründet von dem englischen Evangelisten Major Walter Ian Thomas (1914 bis 2007), der als Besatzungsoffizier ab 1945 in der deutschen Stadt Velbert mit der Situation der deutschen Jugend vertraut wurde. Die Fackelträger sind in der christlichen Jugend- und Erwachsenenbildung sowie in der Durchführung von Kurz-Bibelschulen tätig.

In der EC-Jugendarbeit (Entschieden für Christus) Hörschweiler/Tumlingen betreut Schöniger den Teenkreis und den Jugendbund sowie in Böffingen die Jungschar und den Teenkreis. Darüber hinaus leitet er den Schüler-Bibelkreis an der Realschule in Dornstetten und den EC-Sport in Schopfloch. Gelegentlich wird er in den Gottesdiensten im Bezirk predigen. Was hat den heute 24-Jährigen veranlasst, seinen Weg mit Gott und Jesus zu gehen? Ben antwortet: "Ich will Menschen helfen, ihr Leben mit Jesus zu gehen." Es sei sein Gefühl, dass es sich viele Menschen zu schwer machten, mit Jesus im Alltag zu gehen. "Sie stehen sich oftmals selbst im Weg."