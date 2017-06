Waldachtal Neue Schutzhütte auf dem Bibelweg

Waldachtal. Die rund zehn mal vier Meter große Schutzhütte ist beim Besucher-Parkplatz schon aufgebaut worden und sieht seiner Fertigstellung entgegen. "Sie soll noch vor dem 9. Juli, dem Erntebittfest, oder besser vor dem 18. Juni, dem Landes-Begegnungstag der Bauern der Altpietistischen Gemeinschaft, ihrer Bestimmung übergeben werden", steckt Siegfried "Siggi" Holstein, Vorsitzender des Vereins Biblischer Rundwanderweg Waldachtal, das Ziel ab.

Seit mehreren Wochen arbeitet der harte Kern des Vereins in Eigenleistung am Objekt. Hans Bohnet, Siegfried Holstein, Jürgen und Werner Kaufmann, Hans Ziefle, Werner Würfele und Werner Bohnet krempelten die Arme hoch. Denn zuerst musste die neuwertige Hütte im Kreis Rottweil abgebaut und am Eingang des Bibelweges beim Aussiedlerhof Kaufmann komplett wieder aufgebaut werden. Vorher wurden die Fundamente dafür betoniert. Der vorherige Besitzer verlangte "nur" 3000 Euro und spendete den Restbetrag von 6000 Euro. Ein Segen für den Verein Biblischer Rundwanderweg Waldachtal.

Ausgestattet ist die neue Schutzhütte rundum mit Sitzgelegenheiten im Innern und einem Lagerraum. Hans Bohnet beispielsweise bringt viel Handarbeit ein und opfert viel Freizeit, damit Arbeiten und Projekte auf dem Biblischen Rundwanderweg vorangehen. Auch Material-Spender unterstützen diese christliche Verkündigungs-Einrichtung.