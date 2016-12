Waldachtal Neue Küche für das Bürgerhaus

Fischer eröffnet dem gemeinnützigen Verein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach mit der Spende die Möglichkeit, das historische Gebäude regelmäßig für verschiedene Veranstaltungen zu nutzen. Die moderne Küche wird im nächsten Jahr in das ehemalige Schulgebäude eingebaut werden.

Zusammen mit der Waldachtaler Bürgermeisterin Annick Grassi nahm Gebhard Weißgerber, Vorsitzender des Fördervereins, den Scheck entgegen. Die Übergabe erfolgte am Hauptsitz des Familienunternehmens in Tumlingen. "Als ich vor wenigen Wochen von der Spende durch Fischer erfahren habe, war ich erst einmal sprachlos, so sehr hat mich diese Großzügigkeit gefreut", sagt Gebhard Weißgerber.

Fischer unterstrich damit einmal mehr, wie wichtig ihm die Entwicklung der Gemeinde sowie das Engagement besonders auch im regionalen Umfeld ist.