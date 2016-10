Waldachtal Neue Bereitschaftsleitung beim DRK

18 Kinder beim Jugendrotkreuz

Durchschnittlich besuchen zwölf Sanitäter die Dienstabende. Bei zwei Blutspende-Terminen gab es 289 Spendenwillige. Die Beteiligung an Blutspende-Aktionen entwickelt sich positiv. Zu den Investitionen: "Was wir für 2016 vorgesehen haben, hatten wir 2015 schon realisiert", resümierte Klink. Übungsleiterin Elisabeth Bernhard hält 32 Teilnehmer in zwei Kursen in Salzstetten und 18 Teilnehmer in Tumlingen durch die DRK-Senioren-Gymnastik fit durch Bewegung. Mehreinnahmen und erfreuliche Zahlen präsentierte Schatzmeister Richard Stehle, der seit 35 Jahren eine grundsolide Arbeit abliefert.

Auf 18 Kinder angewachsen, so Vize-Jugendleiterin Julia Maria Wilhelm, ist die Zahl der Jugendrotkreuz-Mitglieder. Die meisten kommen aus Salzstetten. Die jungen Helfer leisteten 300 Stunden in 14 Gruppenabenden und zusätzlichen Events. Das Jugendleitungs-Team um Bettina Wilhelm steckte 120 Stunden in die Nachwuchsarbeit. Ziel ist es, die Jugendrotkreuzler für Notfall-Situationen auszubilden. Für 2017 sind laut Julia Maria Wilhelm "tolle Aktionen" und Einsatzübungen mit der Jugend geplant. Pädagogische Spiele förderten den Zusammenhalt.

Franz Wittich, Kommandant der Feuerwehr Waldachtal, hob die "wirklich gute Zusammenarbeit mit dem DRK" bei Einsätzen und Übungen hervor.

Arzt Kurt Deckelnick, Präsident des DRK-Kreisverbandes, bescheinigte den Kameraden in Waldachtal großes Engagement im Ehrenamt und einen hohen Ausbildungsstand. "Die erbrachte Solidarität ist nicht selbstverständlich." Darüber könne die Gemeinde froh sein. Der Präsident zeigte sich begeistert über die Jugendarbeit in Waldachtal.

Wahlen

Vorsitzender Heinz Hornberger, Stellvertreter Wolfgang Klink (neu), Bereitschaftsarzt Michael Schmelzle, Bereitschaftsleiter Thomas Schwarz, Stellvertreter Markus Beilharz, Schatzmeister Richard Stehle, Schriftführerin Carola Klink, Jugendrotkreuz-Leiterin Bettina Wilhelm, Stellvertreter Miriam Klink, Julia Maria Wilhelm, Katja Klink, Martin Walz.

Ehrungen

35 Jahre: Heinz Hornberger (Vorsitzender seit Gründung), Richard Stehle (Schatzmeister); 15 Jahre: Carola Klink (Schriftführerin); zehn Jahre: Julia Maria Wilhelm (Stellvertretende Jugendleiterin).