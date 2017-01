Waldachtal Negro Spirituals zum Jahreswechsel

Sehr gut besucht war der evangelische Gottesdienst am Altjahrabend. Man solle das vergangene Jahr loslassen, aber am Notwendigen festhalten, meinte Pfarrer Markus Arnold. Im Gemeindelied "Von guten Mächten wunderbar geborgen" nach Texten von Dietrich Bonhoeffer von 1944/45 und einer Melodie von Siegfried Fietz von 1970, schwang zum Jahreswechsel 2016/17 Zuversicht und Hoffnung mit: "Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag".

Auch in der Kirchengemeinde wird – wie es auch bei anderen Gruppen getan wird – zurückgeblickt: 25 Kinder wurden im Jahr 2016 in der evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal getauft. 20 Jugendliche sind konfirmiert worden. Fünf Ehen gingen in die Kirchenbücher ein. Beerdigt wurden 16 Menschen.

Neujahrsansprache des Propheten Jesaja

Für das neue Jahr sind schon wieder verschiedene Kasualien angekündigt. Pfarrer Arnold dazu: "Wir blicken mit Sorgen auf das neue Jahr. Was bringt es für Chancen und Herausforderungen?" Vor mehr als 2700 Jahren sei die Neujahrsansprache des Propheten Jesaja aufgezeichnet worden. "Ja, Gottes Wort gilt für alle Zeit. Lasst uns auf die Worte dieses Gottes vertrauen", rief der Prophet schon seinen Zuhörern zu. Jesaja riet damals: "Wendet euch von euch selbst ab. Wendet euch Gott zu!"

"Wende", so Markus Arnold, "heißt Zuwendung erfahren. Gemeint ist damit: Wer Vertrauen zu Gott wagt, wird Ruhe finden. Wer seine Wege Gott anbefiehlt, der wird seine Hilfe erfahren". So habe es Jesaja in seinem Leben und in seinem Auftrag, der Bote Gottes zu sein, immer wieder erfahren. Und er gebe das weiter als ganz handgreifliche Erfahrung für die Menschheit.

"Wer lassen kann – zum Beispiel eigene Pläne und persönliche Wünsche – der wird gelassen. Wer auf Distanz geht – zum Beispiel zu dem, was uns faszinieren will – der sieht weiter. Wer weniger besitzt, wird weniger besessen. Die Wende zu weniger kann eine Wende zu mehr sein." In der Stille kann man laut Pfarrer Markus Arnold wieder klar sehen, Orientierung erhalten und sehe Dinge mit anderen Augen.

Alle Menschen, betonte Waldachtals Pfarrer, seien eingeladen, in der Hinwendung zu Gott ihre Hinwendung zu sich selbst zu erfahren.