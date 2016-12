Waldachtal Narzissenzwiebeln pflanzen die Sportler nach

Jetzt wurde aus Eigenmitteln der Gruppe eine Winterbepflanzung vorgenommen. Die Mitglieder der Herzsportgruppe Salzstetten werden anschließend Narzissenzwiebeln nachpflanzen. Auf die Gemeinde kommen auch hier keine Kosten zu. Der Verein übernimmt sämtliche Ausgaben.

Traditionell in der Adventszeit wandern die Mitglieder gemeinsam auf dem Herzweg. Unterwegs machen sie einen Stopp und rasten an der Herzhütte. Als nächstes Event bietet die Herzsportgruppe am morgigen Samstag, 3. Dezember, eine romantische Waldweihnacht an der Herzhütte. Die geführte Fackelwanderung startet um 16 Uhr am Pavillon beim Hotel Albblick in Salzstetten. Flackernde Feuer und geschützt von Bäumen wartet in und vor der liebevoll gestalteten Herzhütte heuer Hans-Dieter Spohn mit seinen Helfern mit hausgemachtem Glühwein, Punsch und leckeren Spezialitäten auf die vorweihnachtlichen Winterwanderer. Die Herzhütte mit dem neugestalteten Herzplatz bietet einen wunderschönen Rahmen für eine romantische Waldweihnacht. Außer den Herzsportlern und ihren Familien ist jeder zu dieser kostenfreien Veranstaltung eingeladen, um stimmungsvolle Stunden in der Adventszeit mitzuerleben. Nach der Waldweihnacht wandern die Teilnehmer mit Fackeln wieder zum Ausgangspunkt zurück.