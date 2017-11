Waldachtal Nachdenkliche Menschen sind Quelle ihrer Inspiration

W aldachtal-Tumlingen. Neue Bilder stellt die Tumlinger Malerin Karin "KaLLe" Letzgus, geborene Lemle, am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, in den Räumen von Wohnwunder Bohnet in ihrer Heimatgemeinde in der Kirchstraße 1 aus. Die Exponate stehen unter dem Titel "Einzigartige Bilderwelt". Die Künstlerin ließ hinter die Kulissen ihres Ateliers blicken.