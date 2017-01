Waldachtal Nach positivem Fazit ist Wiederholung angedacht

Trotz der Schneemassen schafften es zahlreiche Teilnehmer pünktlich zum Turnierbeginn um 10.30 Uhr in die Halle. Die fünf Mannschaften wurden dabei aus den einzelnen Jugendgruppen und Erwachsenen unter Aufsicht der Turnierleitung von Florian Krämer bunt zusammengewürfelt. So gab es das ein oder andere Vater-Sohn- und auch Trainer-Schützling-Duell und die Spannung war garantiert. Erste Aufgabe der Teams war es, sich einen Namen zu geben. Trotz Terminüberschneidungen mit offiziellen Jugendturnieren konnten insgesamt 40 Personen teilnehmen und es waren die Jugenden F bis B vertreten. Die insgesamt zehn Turnierspiele á zehn Minuten wurden von Trainer Michael Eberhardt als Schiedsrichter geleitet. Trotz der enormen Größenunterschiede und der somit vermeintlichen Schwierigkeiten der Kleinsten, zeigten die sich doch recht unerschrocken und konnten mit dem ein oder anderen sehenswerten Treffer für begeisterte Jubelstürme auf den Zuschauerrängen sorgen.

In der Abschlusstabelle hatte das ungeschlagene Team "Die kleinen Profis" die Nase vorn. Knapp gefolgt von "Die Namenlosen", die im letzten entscheidenden Spiel nur ein Unentschieden holten und sich somit auf Platz zwei festsetzten. Auf dem dritten Platz Team "Gladbach", gefolgt vom Team "Nicht wirklich 0:9" auf Platz vier und Team "1. FC Waldachtal" auf Platz fünf. Keines der Teams ging bei der anschließenden Siegerehrung leer aus.

Außerhalb der Wertung konnten die "Alten Hasen" im Anschluss an das offizielle Turnier noch einen weiteren Achtungserfolg feiern. Im Spiel Alt gegen Jung konnte man sich anfänglich noch gut behaupten, verlor mit andauernder Spielzeit aber dann etwas den Faden. So war die Erleichterung des mit Ertönen der Schlusssirene erreichten Unentschiedens doch merklich vorhanden. Im anschließenden Neun-Meter-Schießen konnte dann ganz die Erfahrung ausgespielt werden, und gewonnen ist nun mal gewonnen. Während des ganzen Turniers und im Anschluss zur Erholung konnte auf das große Angebot an Essen und Getränken zurückgegriffen werden. Organisiert und eingeteilt durch Bärbel Möhrle wurden zahlreiche Kuchenspenden, Butterbrezeln, Saitenwürste und isotonische Getränke für jung und alt angeboten. Da das Fazit durchweg positiv sei, wünsche sich der Verein eine Wiederholung.