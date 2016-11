Waldachtal Nach Brand in Salzstetten: Ort unter Schock

Waldachtals Feuerwehr-Kommandant Franz Wittich bestätigte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass eine Stunde nach dem Eintreffen der Wehr der Brand komplett gelöscht worden sei. "Die Löscharbeiten dauerten bis Freitagnacht um 22.30 Uhr." Brandwache mit der Drehleiter und dem Brandlöschfahrzeug der Feuerwehr Waldachtal wurde bis Samstagfrüh um 7 Uhr gehalten. Wittich dankte den 85 Aktiven, dem kompletten Löschzug aus Pfalzgrafenweiler, den Dornstettern mit ihrer Drehleiter, dem Gerätewagen Atemschutz mit Lichtmasten aus Freudenstadt und der Waldachtaler Wehr. Wittich weiter: "Die Zusammenarbeit mit allen Rettungsorganisationen hat zu 100 Prozent geklappt." Im DRK-Haus Salzstetten sei für alle Helfer eine Vesperstube eingerichtet worden. Gegen 11.30 Uhr am Samstag konnten die Einsatzkräfte wieder abgezogen werden. Kommandant Franz Wittich, der seit 1999 die Feuerwehr Waldachtal führt, meinte: "Es war Glück, dass keine Menschen mehr drinnen waren." Laut Wittich seien die Keller mehrere Zentimeter hoch mit Löschwasser vollgelaufen. "In der Apotheke und der Bank sieht es noch relativ gut aus."

Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner war einer der ersten vor Ort und hat zu seinem Erstaunen alles wie im Nebel angetroffen. "Ich war auf dem Weg ins Rathaus." Zuerst habe er gedacht, das Rat- und Gemeindehaus brenne, schilderte er die dramatischen ersten Minuten. Nach eigenen Angaben habe er um 16.31 Uhr die Leitstelle angerufen. Auch Nachbarin Brigitte Schwarz habe die Rettungskräfte alarmiert. Fahrner: "Ich war geschockt. Der Rest ist wie ein Film abgelaufen." Waldachtals DRK-Bereitschaftsleiter Thomas Schwarz war einer der ersten vor Ort und prüfte, ob noch Menschen im Gebäude sind. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dachstuhl und beängstigende Rauchwolken zogen durch die Ortsmitte. Durch vielfaches Martinshorn und Blaulichter alarmiert, eilten viele Einwohner zum brennenden Gebäude in die Ortsmitte.

Große Hilfsbereitschaft

Salzstettens Ortsvorsteher, der dieser Tage wahrlich keinen leicht Stand hat, bestätigte, dass alle Bewohner untergekommen sind. Niemand sei obdachlos. "Es ist wichtig, dass wir den Betroffenen helfen, so gut es geht." Ein Beispiel von Hilfsbereitschaft: Vor dem Gebäude fuhr am Samstag eine Einwohnerin vor und rief dem Ortsvorsteher zu: "Ich habe noch zwei Betten frei!" Fahrner äußerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung lobend über den Einsatz der beteiligten Feuerwehren und Rettungskräfte: "Ich glaube, dass es sehr gut abgelaufen ist. Die Brandbekämpfung wurde optimal abgewickelt." Nach Fahrners Angaben sei die Feuerwehr Waldachtal bereits um 16.36 oder 16.37 Uhr am Brandort eingetroffen. In Facebook, so die Verärgerung der Feuerwehrleute, kursierten falsche Gerüchte über ein angeblich zu spätes Eintreffen der Feuerwehr. Ein Ärgernis für die Retter, die vor Ort gefordert waren. Offenbar gebe es immer noch "geistige Brandstifter", die weiterhin unnötig Öl ins Feuer gießen. In Waldachtal muss es ja einvernehmlich weitergehen mit der Feuerwehr, gerade auch unter Einbezug von Salzstetten.

Sehr kooperativ zeigte sich Edith Grenzendorf, die Hausverwalterin des Gebäudes in der Hauptstraße 18. Sie bot den betroffenen Bewohnern an, bei ihr in Unterschwandorf in Wohnungen ihrer zwei Häuser unterzukommen. Grenzendorf, die in Salzstetten seit über 20 Jahren als Hausverwalterin tätig ist, erklärte: "Für mich ist ein Schlag. Ich bin mit dem Haus verwachsen." Ein Ehepaar, das eine der vier Wohnungen bezogen hatte, kam erst am Samstagnachmittag von ihrer Reise nach Polen zurück. Edith Grenzendorf: "Der Dachdecker muss erst mit einem Netz das Dach sichern, damit nicht weitere Ziegel herunterfallen." Das Gebäude ist aktuell mit einem Bauzaun abgesichert.

Wie geht es weiter?

Die Apotheker Johann und Arthur Dittbrenner reagierten schockiert. Fassungslos standen sie am Freitagabend vor dem brennenden Apotheken-Gebäude und beobachteten die Löscharbeiten. Wie geht es weiter mit der Waldach-Apotheke? Johann Dittbrenner: "Wir hoffen, dass wir den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen können. Die Notfall-Versorgung wollen wir auf jeden Fall machen, wenn wir wieder ins Gebäude dürfen." Selbst am Samstagmorgen kamen Kunden in die Apotheke, um dringend benötigte Medikamente "über die Straße" zu holen. Johann Dittbrenner: "Medikamente, die noch zur Abholung da sind, liefern wir den Kunden nach Hause." Und: "Wir schauen, dass wir am Montag mit einem Notstromaggregat wieder etwas ans Laufen bekommen und Stromversorgung und unser Telefon bald wieder funktionieren. Auch die Wasserzufuhr soll bald wieder in Gang kommen." Glücklicherweise sind die Medikamente unbeschadet geblieben. Arthur Dittbrenner: "Nur im Garderobebereich gibt es einen Wasserschaden."

Vorübergehend schließen muss die Filiale der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg. An der Eingangstür hängt eine Informationstafel: "Unsere Filiale und der Zugang zu unserem Geldautomaten bleibt bis auf weiteres geschlossen." Auch der Kontodrucker ist nicht zugänglich. Die Kunden werden auf die Nutzung der Filiale und des Geldautomaten im benachbarten Haiterbach verwiesen.

Erschüttert war Zahnarzt Wolfgang Seidel, der mit seinen Angestellten zuschauen musste, wie die Praxis im Dachgeschoss niederbrannte. "Wir waren fix und fertig." Der 63-Jährige konstatierte: "Es ist ein kompletter Totalschaden. Bei uns ist nichts mehr zu gebrauchen." Nach 30 Jahren Zahnarztpraxis in Salzstetten steht Seidel jetzt vor dem Nichts. Sein Kollege Klaus Walther hat ihm angeboten, dass er seine Praxis in Altheim mitnutzen könne. Ab dem heutigen Montag will Wolfgang Seidel mit seinen in Behandlung befindlichen Patienten telefonieren. Wie es wirklich weitergeht, weiß er noch nicht. Bis ins Rentenalter von 65 Jahren wollte er weiter praktizieren. Überlegungen habe er schon zuvor angestellt, einen Nachfolger zu suchen.

Bürgermeisterin Annick Grassi war am Freitagabend vor Ort und beteiligte sich in Feuerwehr-Uniform bei den Lagebesprechungen der Einsatzzentrale. "Für mich ist es jedes Mal ein Schrecken, wenn mein Piepser runtergeht. Es hat die Stufe B 5 angezeigt und das bedeutet etwas Schwerwiegendes, wie es schon beim Brand von Pfalzgraf in Pfalzgrafenweiler der Fall war." Den Waldachtaler Feuerwehrleuten und den herbeieilenden Kameraden aus Pfalzgrafenweiler, Dornstetten und Freudenstadt zollte sie Anerkennung: "Ich habe großen Respekt, dass sie da reingehen." Die Bürger in Uniform rückten auch ins Innere des Dachstuhls vor, um Glutnester zu löschen. Die Bürgermeisterin bescheinigte den beteiligten Wehren, dass sie "schnell vor Ort" gewesen seien und das Feuer unter Kontrolle gebracht hätten.