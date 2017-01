Waldachtal Nabu gibt 50 Prozent Zuschuss für Nistkästen

Die Frühlingsaktion des Naturschutzbundes wendet sich an alle Waldachtaler im Allgemeinen und Vogelfreunde im Besonderen. Vorsitzender Stefan Greza erklärt: "Wir vom Nabu Waldachtal möchten in 2017 bestimmten Vogelarten bei ihrer Brut helfen und die Anschaffung von Nisthilfen unterstützen." Die Ortsgruppe übernimmt die Hälfte des Katalogpreises von Schwegler-Qualitäts-Nistkästen.

Schon bald kommt mit den wärmenden Sonnenstrahlen der Fortpflanzungstrieb der frei lebenden Vögel in Gang und sie können dabei beobachtet werden, wie sie frühzeitig versuchen, die richtigen Brutplätze zu finden und gegen Mitbewerber zu verteidigen. Dabei haben die verschiedenen Vogelarten ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Kriterien und Vorlieben, was einen guten Nistplatz ausmacht. Stefan Greza: "Fördern möchten wir Vögel, die es schwer haben, in älteren Bäumen passende Nisthöhlen zu finden, da einerseits die älteren Bäume mit ihren Löchern und abfallenden Ästen von den Menschen oft zu schnell beseitigt werden und andererseits dort noch vorhandene Nistplätze heiß umkämpft sind." Daher biete der Nabu Waldachtal Nistkästen für kleine Meisen und Kleiber. "Das kleine Einflugloch hält größere und stärkere Vögel fern."

Die kaum zwölf Zentimeter große Blaumeisen bleiben meistens dort, wo sie geschlüpft sind. Gern werden Nisthilfen angenommen und sehr aufwendig Nester gebaut. Etwa Mitte April werden sechs bis zwölf Eier gelegt und vom Weibchen bebrütet.