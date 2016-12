Waldachtal Musikschule steht vor der Schließung

Waldachtal. Mit einer Hiobsnachricht habe Reinhard Köbler, Leiter der Musikschule Waldachtal, nicht gerechnet, als Bürgermeisterin Annick Grassi ihn und seine Kollegen in der vergangenen Woche zu einer Dienstbesprechung eingeladen hatte. Auch Hauptamtsleiter Markus Türk, Kämmerer Markus Staubitz und Gabriele Krauß vom Personalamt seien anwesend gewesen. Köbler sagt: "Alle haben sie einen seltsamen Gesichtsausdruck gemacht."

In knappen Worten seien die Musiklehrer dann informiert worden, dass die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember die Schließung der Musikschule beschließen möchte. Ein Schock für Köbler und sein Team, das derzeit aus neun Lehrern besteht. "Keinesfalls hatten wir mit so etwas gerechnet. Das Verhältnis mit der Gemeindeverwaltung war bisher immer gut", sagt Köbler. "Heute bin ich den Kollegen aber ziemlich wortkarg begegnet."

Jetzt ist Köbler dabei, die Eltern der 95 Musikschüler in einem Brief zu informieren. Darin heißt es unter anderem: "Was uns besonders befremdet, ist die zeitliche Spanne, die zwischen unserer Information und der Gemeinderatssitzung liegt. Uns bleibt so gut wie keine Zeit, um einen musikalischen Protest zu organisieren, geschweige denn Sympathisanten der Musikschule zu informieren oder auf andere Weise aktiv zu werden. Uns ist bewusst, dass wir so erst Recht keine Chance haben, den Schließungsbeschluss abzuwenden." Er bittet Eltern und Schüler in der Gemeinderatssitzung um ihre Anwesenheit, um solidarisch ihren Unmut zu äußern. Da Köbler derzeit völlig ratlos sei, wie es nun weitergehe, sei er außerdem gerade dabei, den Landesverband der Musikschulen und den Regionalverband um Rat zu fragen.