Waldachtal Musikschule: Keiner weiß, wie es weitergeht

Musikschulleiter Reinhard Köbler ist zwar der Meinung, dass die Zeiten nicht so schwierig sind, dass man eine Musikschule schließen muss, doch die Gemeinde ist da sicher anderer Ansicht. "Es muss noch nicht Schluss sein", sagte Köbler. Natürlich versuchten die Lehrer anfangs um ihre Teilzeit-Anstellung zu kämpfen. Aber der große Teil der betroffenen Musikschullehrer arbeitet bereits freiberuflich und auf private Rechnung. Dies könnte auch in Waldachtal künftig so sein: Wer Musikunterricht will und braucht, nimmt die Stunden privat in Anspruch und rechnet direkt mit den Lehrern ab.

Und was soll mit den Instrumenten der Musikschule geschehen, die im Besitz der Gemeinde sind? Da gibt es etwa den Flügel, für den noch kein geeigneter Platz gefunden worden ist.

Dass die Musikschule in den kommenden Sommerferien ihren Musikraum räumen muss, bestätigte auf Nachfrage Bürgermeisterin Annick Grassi. Sie betonte aber, dass sie dabei helfen werde, einen geeigneten Raum sowohl für die Instrumente als auch für den Musikunterricht zu finden. Dies freilich nur, wenn sich die Musiklehrer beispielsweise unter einem sogenannten Trägerverein (Förderverein) einfinden oder eine andere Möglichkeit finden, weiterhin den Unterricht anbieten zu können. Aber genau hier scheint das Problem zu bestehen.

Die Lehrer tendieren zwar dazu, künftig auf privater Basis den Unterricht anzubieten. Was hierzu fehlt, sind die Räumlichkeiten. Die Gemeinde soll es nun richten. Erstens soll sie einen Raum – angesprochen wurde etwa auch der Gymnastikraum im Alten Schulhaus in Tumlingen – möglichst kostenlos zur Verfügung stellen und zweitens die Instrumente an einen noch zu gründenden Förderverein verschenken, der etwa "Musikfreunde Waldachtal" heißen könnte. Gut gedacht: Der Förderverein übernimmt dann den Unterhalt und die Reparatur der Instrumente, zahlt eventuell einen Mietobolus an die Gemeinde und sorgt dafür, dass die Musiklehrer sorgenfrei ihren Unterricht anbieten können. Ähnlich funktioniert das bereits in anderen Musikschulen im Kreis.

Natürlich brachten die Eltern auch mögliche Kooperationen der Lehrer mit den Musikschulen in Freudenstadt, Loßburg und Pfalzgrafenweiler zur Sprache. "Die Musikschule Freudenstadt ist anders aufgebaut", konstatierte Köbler. "Dort sind junge, dynamische Leute, hier lauter Erfahrene." Passt also wohl nicht.

Mit der Musikschule "Allegro" in Pfalzgrafenweiler will Köbler Kontakt aufnehmen. Er selbst unterrichtet dort bereits Saxofon und Klarinette. Allegro bietet derzeit Musikunterricht in der Festhalle in Pfalzgrafenweiler, im Kindergarten Herzogsweiler und den Grundschulen Schopfloch und Oberiflingen an. Und Allegro besitzt einen Trägerverein, der sich für den Betrieb der Musikschule verantwortlich zeigt. Eine Mutter wies darauf hin, dass eine Kooperation mit Allegro Sinn mache, da viele Kinder aus dem Waldachtal auch die Schule in Pfalzgrafenweiler besuchen.

Doch den Musiklehrern aus Waldachtal will diese Lösung offensichtlich auch nicht schmecken. Wenn schon Förderverein, tendieren sie eher zu einem eigenen Träger, einem kostenlosen Raum von der Gemeinde – und dies als schriftliche Zusage – sowie zur Idee, den Musikunterricht auf private Basis zu stellen. So argumentierten jedenfalls Musikpädagoge Viktor Brose und Köbler unisono. Auch Klavierlehrerin Margit Bauer will ihren Unterricht künftig lieber privat anbieten.

Und dann gibt es ja noch den Elternbeirat der Musikschule, der diese stets unterstützte und auch für so manche Kosten aufkam. Dieses Gremium muss nun ebenfalls wie seine Kasse aufgelöst werden. "Aber wer kriegt dieses Geld?", fragte Köbler. Diese Frage fanden auch einige Besucher eher seltsam – darüber müssen sich die Musiklehrer hoffentlich nicht auch noch Gedanken machen.