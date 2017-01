Waldachtal Musikgarten soll Kinder an die Musik heranführen

Die Eltern oder Großeltern sind in den Musikgarten mit eingebunden. Sie nehmen an den wöchentlichen Terminen teil und können das Erlernte zuhause in den Alltag einfließen lassen.

Die Musikgarten-Stunden sind durch eine Mischung aus Liedern, Fingerspielen, Kniereitern, Sprechversen und Tänzen abwechslungsreich aufgebaut. Auch speziell für Kinderhände entwickelte Instrumente kommen zum Einsatz.

Der neue Kurs beginnt am Montag, 6. März, um 10 Uhr im Kinderhaus im Himmelreich. Eine kostenlose Schnupperstunde ist möglich. Weitere Informationen gibt es bei Birgitt Schittenhelm unter der Telefonnummer 07445/ 85 95 29, oder per E-mail an b-r.schittenhelm@gmx.de. Sie nimmt auch Anmeldungen zur Schnupperstunde entgegen.