Waldachtal Musikfans spenden für Kinderklinik in Tübingen

Gisela Boller vom Hilfsverein Dachtel hilft kranken Kindern, erklärte beim Abschiedskonzert der "Fidelen Mölltaler" in der proppenvollen Gemeindehalle in Salzstetten: "Wir unterstützen seit 2003 die Kinderklinik in Tübingen." Offiziell sind schon 175 000 Euro zusammengekommen. Volksmusik-Fans aus ganz Süddeutschland zeigen bei den Konzerten in der Waldachtalgemeinde immer wieder ein Herz für Kinder.

In Salzstetten, so Boller, sei es eine gute Tradition, dass bei den Musik-Konzerten von Gudrun Lutz für kranke Kinder gesammelt werde. Unterstützt wurde die Aktion auch von den Mölltaler-Fans Claudia und Richard Baumann aus Baiersbronn-Röt, welche das Abschiedskonzert der Kärntner Volksmusik-Legenden zusammen mit Lutz in der Waldachtalgemeinde organisierten. Gisela Boller sagte: "Ich komme immer gern nach Salzstetten." Heuer war die Mutter, die selbst eine Tochter an die heimtückische Krankheit verloren hat, bereits zum zehnten Mal bei einer Volksmusik-Veranstaltung in Salzstetten vor Ort. Bei Konzerten mit Rudy Giovannini, Vincent & Fernando und den Fidelen Mölltalern seien schon über 10 000 Euro an Spenden zusammengekommen. Beim Mölltaler-Konzert 2015 sind schon 1500 Euro für die Tübinger Kinderklinik gespendet worden. Es sei Gudrun Lutz zu verdanken, dass viele Projekte umgesetzt werden konnten. Zuletzt ist ein Spielturm mitfinanziert worden. "Jetzt wollen wir Tripp-Trapp-Stühle für die Kinderklinik anschaffen. Es sind acht Hochstühle."

Wie kam es zur Spendenaktion der Musikfans in Salzstetten? Gisela Boller erzählte: "Der Kontakt ist durch meinen bereits verstorbenen Cousin Franz Krappel entstanden. Er war Fan-Club-Mitglied und hat Gudrun Lutz von unseren Aktivitäten berichtet. 2008 war ich zum ersten Mal bei einem Konzert von Rudy Giovannini in Salzstetten. Die Spenden werden von uns projektbezogen weitergeleitet. So ist sichergestellt, dass jeder Euro auch in der Kinderklinik ankommt."