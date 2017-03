Nach seiner erfolgreichen letzten Ausfahrt hat sich der MRSV Waldachtal entschlossen, die Ski,- Board,- Partyausfahrt auch in diesem Jahr zu veranstalten. Bei sonnigem Wetter und optimalen Pistenbedingungen war an diesem Tag im Skigebiet für die 47 Teilnehmer einiges geboten. Um 4.15 Uhr ging es am Motorhome mit dem Bus los in Richtung Schruns. Nach einer kurzen Rast mit Frühstück standen die Sportler pünktlich an der Gondel, und es konnte losgehen. Nach Aprés-Ski an der Talstation in Schruns konnte die Heimreise angetreten werden. Nach ein paar Stunden Fahrt konnten wieder alle gesund und munter am Motorhome aussteigen. Einige hatten noch nicht genug und gönnten sich noch einen Abschluss im Motorhome. Foto: MRSV