Waldachtal MRSV strahlt Optimismus aus

W aldachtal-Salzstetten. Der Vorsitzende Hans Schmelzle, der gerne seine junge Vorstandsmannschaft schalten und walten lässt, zeigte sich besonders erfreut über die positive Entwicklung seines Vereins. "Alles läuft und funktioniert gut", war das knappe Fazit Schmelzles, der ohnehin nicht viele Worte macht.

Auch wenn der MRSV im letzten Jahr laut Schriftführer Christoph Sadzik fünf Mitglieder weniger hat und aktuell insgesamt 152 Mitglieder ausweist, so besticht er doch mit einer soliden, gesunden Struktur. Das vergangene Jahr war geprägt von sportlichen Aktivitäten im Jugendbereich, wo der MRSV große Erfolge ausweisen kann. Sehr gut umgesetzt haben die Motorsportler auch den barrierefreien Zugang zu ihrem Motorhome am Salzstetter Rathaus, der größtenteils in Eigenregie hergestellt wurde. Im Innern des Vereinsheim wurde ein Tisch-Kicker angeschafft.

Im letzten Jahr wurde die Kameradschaft bei einem Ausflug nach Schrunz gepflegt und mit der Teilnahme beim Minigolfturnier des Verschönerungsvereins (VVS) ein umjubelter, erster Platz bei den Mannschaften erobert. Mit der Teilnahme an den Markttagen in Salzstetten beteiligten sich die Mitglieder aktiv am örtlichen Gemeindeleben. Das jährliche und inzwischen bereits achte VW- und Audi-Treffen im Industriegebiet Salzstetten hat sich inzwischen zum erfolgreichsten Event des Vereins entwickelt, was sich auch finanziell in der Kasse auswirkt.