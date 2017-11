Waldachtal Miteinander von Generationen funktioniert

Das außerordentliche Engagement von Kindergartenleiterin Doris Wössner stellte die Vorsitzende heraus. Sie sei mit ihrer großen Erfahrung und vielen guten Ideen im vergangenen Jahr der "Fels in der Brandung" gewesen. Denn durch den Weggang von Schulrektorin Irene Kübler, Krankheit und Schwangerschaft habe es im Bildungshaus stürmische Zeiten gegeben.

Projekt-Unterricht wird finanziell unterstützt

Finanziell, so Zink-Jakobeit, unterstütze der FV den gemeinsamen Projekt-Unterricht von Kindergarten und Grundschulkindern. "Für den Mehrgenerationenraum wollen wir Spiele anschaffen", teilte Zink-Jakobeit mit. Durch die starke Zunahme der Geburtsjahrgänge können die zwischenzeitlich installierten Kombi-Grundschulklassen bald wieder auf die gewohnten Einzel-Schulklassen zurückgeführt werden.

Bürgermeisterin Annick Grassi informierte, dass sowohl die Schulrektorenstelle in Salzstetten als auch in der Waldachtalschule zum Schuljahresende vakant werden, weil Edelbert Kuhn in Ruhestand gehe. Für die Grundschule Salzstetten zeichne sich eine kommissarische Lösung ab dem Schuljahr 2018/19 ab.

Schatzmeister Senat Sahiti informierte über die Finanzen und teilte mit, dass 1856 Euro in die Anschaffung einer Tischtennisplatte für den Pausenhof investiert worden sind. Gelder flüssig machte der FV für den Mehrgenerationenraum und Aufwandsentschädigungen für die Schulkinder-Betreuung. Der FV Bildungshaus freut sich über beachtliche Spendenbeträge: 1000 Euro von der VW-Society Salzstetten, 500 Euro von der Kreissparkasse, 350 Euro von den Salzstetter Theaterspatza, 220 Euro von den Senioren und 50 Euro von einer Familie. Zuvor hatte schon die Volksbank 1000 Euro für den Mehrgenerationenraum gestiftet.

Das Jahr 2018 möchte man zur Spenden-Akquise nutzen und weitere Förder-Mitglieder gewinnen. Markus Wollensak und Karl-Heinz Blum erstellen dazu Flyer. Ehrend gedachte der FV des verstorbenen Ehrenmitglieds Anton Hönle, der bis zur Gemeindereform 1974 Bürgermeister von Salzstetten und Initiator des Kindergarten- und Schulgebäudes war.

Der FV Bildungshaus sieht in einem guten Bildungs- und Betreuungs-Angebot die Chance auf Zuzug junger Familien nach Salzstetten. "Zuzug bedeutet Zukunft für unseren Ort, unsere Gemeinde, Vereine, Geschäfte, Immobilien", betont Fördervereins-Vorsitzende Zink-Jakobeit.