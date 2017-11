Waldachtal Miteinander der Generationen

Wissbegierig hörten die Kinder auf den Rat, den Teig möglichst gleichmäßig auszuwellen und wohl dem, der den Trick einer Seniorin vernommen hat, die Ausstecher-Formen erst in etwas Mehl zu tunken, dass sich die Plätzchen auch leicht wieder aus der Form lösen ließen. Ehe sie dann in den Ofen geschoben werden konnten, wurden sie mit bunten Zuckerstreuseln liebevoll dekoriert. Fazit des ersten Mittagessens: Viel gelernt haben die Kinder sicherlich, Spaß hatten alle zusammen auch und eine Seniorin bemerkte: "Hier ist Leben – das ist schön! Zuhause ist es immer so ruhig."

Und wer auch ein Stück dieser schönen Stunden zu sich nach Hause holen möchte, kann dies in Form einer Plätzchentüte tun, die der Förderverein am Donnerstag, 30. November, ab 17 Uhr beim Advent-Event im Salzstetter Schlössle verkauft.