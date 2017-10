Waldachtal Mit Spannung in die nächste Theatersaison

Zu einem Höhepunkt, so Vorsitzender Oliver Dettling, avancierte das 20-jährige Vereinsjubiläum mit dem Lachmuskel-Angriff des Schwaben-Power-Duos "Dui do on de Sell". Für 2020 sollen die beiden Comedy Ladies wegen des großen Erfolges erneut verpflichtet werden. Interesse für ihre Jugendgruppe wecken wollen die Theaterspatza durch ihre Teilnahme am Kinder-Sommerferienprogramm. Während Lena Kreidler für ein Jahr in Amerika weilt, wird Marga Kempeneers übergangsweise Oliver Dettling bei der Leitung der Jugendgruppe Spatzenbande unterstützen. Die herauswachsenden sechs Mädchen und zwei Jungen haben sich zwischenzeitlich auf Improvisations-Theater spezialisiert. Im kommenden Jahr will der Verein mit einer neuen Nachwuchsgruppe für Kinder ab zehn Jahren starten. Theaterspatza und Verschönerungsverein unterstützen sich gegenseitig. Minigolf-Platz-Chief Elmar Schwarz ist Logistikchef bei den Spatzen.

Für 2018 planen die beiden Vereine einen gemeinsamen Jahresausflug. Um die spielfreie Zeit zu überbrücken, soll es auch im nächsten Jahr Spatza-Stammtische auf dem Minigolfplatz geben, bei denen gleichzeitig für das Minigolfturnier geübt werden kann. Auch Aufführungen befreundeter Ensembles wurden besucht: Tragödienstabel Mühlheim, Kolpingsfamilie Ergenzingen, Theatergruppen Cresbach und Tumlingen, Altheimer Krabbabühne und Jaunerstadel Weitingen. Am 11. November steht wieder ein Besuch beim Tragödienstadel an. Vorsitzender Dettling dankte allen ehrenamtlichen Helfern und besonders den Akteuren auf der Bühne für ihr tolles Engagement, das mit Festen belohnt wird.

Eine positive Entwicklung der Vereins-Finanzen konnte Schatzmeisterin Sabine Walz vorlegen. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums wurden neue Hemden und Blusen angeschafft. Softschell-Jacken werden folgen. Chris Fahrner hat der Homepage ein "Facelifting" verpasst. Die Homepage wird von Fabian Dettling betreut. Ehrend gedachte die Hauptversammlung des überraschend verstorbenen Kurt Steimle.

Vize-Vorsitzende Marga Kempeneers, Schriftführer Thorsten Rumpelt, Beisitzer Gabi Kreidler, Annette Schulz, André Werner (neu) und Andrea Saller (neu). Verabschiedet als Beisitzer wurden Brigitte Raab und Elmar Schwarz.