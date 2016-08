Waldachtal Minigolfer erleben spannende Spiele

Waldachtal-Salzstetten. Afrika als Motto des Minigolfturniers fiel Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner angesichts der Sahara-Temperaturen von bis über 30 Grad ein. Das mehrtägige Dorfturnier des Verschönerungsvereins erlebte mit 15 Mannschaften, darunter sechs Damen-Teams, 34 Einzelspielern und zwei Jugendlichen etwa die gleiche Teilnehmerzahl wie im Jahr zuvor. Bei den Jugendlichen sei das Turnier noch ausbaufähig, meinte Fahrner.

Heuer teilte sich die Mannschaft des Abonnementsiegers Elmis Betonbomber (Sieger seit zwölf Jahren) aus Wettbewerbsgründen auf andere Teams auf. So ergatterte heuer der Motorsportverein Waldachtal den von Jens Hemminger gestifteten Wanderpokal: Michael Maier, Roland Nestle, Christoph und Nicole Sadzik sowie Elmar Schwarz ließen sich zum Mannschaftssieger Herren küren. Auf Rang zwei kam Ziegelhütte mit Hans, Monika, Michael und Nico aus der Familie Dettling als auch Helga Münster. Der Trainingsfleiß von 60 Plus zahlte sich wieder aus: Rita Dettling, Irmgard Erath, Gertrud Luger, Martha Luger, Ella Reitz und Gisela Ungericht setzten sich bei den Damen erneut an die Spitze. In neuen rotfarbenen T-Shirts präsentierte sich das JBS-Team als zweitplatziertes Damen-Team mit Eckhard Brandt, Manfred und Monja Jabs sowie Anke und Jennifer Schwarz. Im Einzel spielten der 17-jährige Michael Dettling und sein zwölfjähriger Bruder Nico ihre Erfahrungen als Mitglieder der Salzstetter Hobbymannschaft aus. Im Damen-Einzel überraschte die frisch verheiratete Nicole Sadzik. Jan-Lukas Schwarz verhalf dem Ortschaftsrat zu einem achtbaren Ergebnis. Den Preis für das Damen-Team der Gemeindeverwaltung nahm Bürgermeisterin Annick Grassi entgegen.

Ortsvorsteher Fahrner lobte das große Engagement von mehr als einem Dutzend Schiedsrichter und die Turnierleitung um Anke und Elmar Schwarz: "Diese Woche ist immer ein Kraftakt für die Familie Schwarz." Die Bevölkerung habe die Turniertage mitgefeiert. "Der Besuch war phänomenal. Allein am Donnerstag kamen rund 100 Gäste auf die Freizeitanlage." Der Ortsvorsteher und Vize-Vorsitzende des Verschönerungsvereins strahlte: "Der Herrgott hat uns ein Super-Wetter zu unserem 50-jährigen Vereinsjubiläum geschenkt!" Er könne sich nicht erinnern, schon einmal so ein Traum-Wetter beim Minigolfturnier gehabt zu haben.