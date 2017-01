Waldachtal Mesnerhaus wird Schwesternhaus geopfert

Neue Ideen für den Wallfahrtsort sind erwünscht

Michael Weiß: "Für unsere Planungen in Sachen Toilettenanlage und Begegnungsraum bedeutet das erst einmal alles zurück auf ›Los‹, wie man bei Monopoly sagt." Er räumte ein: "Vielleicht nicht ganz." Über Alternativen zum Mesnerhaus habe man bereits nachgedacht. Wenn jetzt Fakten geschaffen seien, könne man eine andere Ausweichlösung weiterverfolgen. Er appellierte an alle, die am katholischen Wallfahrtsort Heiligenbronn interessiert sind: "Ideen sind erwünscht. Vielleicht sprudeln diese nach den Jahren des Stillstands jetzt heraus."

Der weit über die Region hinaus bekannte Gnadenort am "Heiligen Bronnen" mit seiner über 660-jährigen Geschichte verändert sich: Das Kloster der Franziskanerinnen ist Geschichte, ist verkauft worden, wenngleich die Kongregation im Jahr 2016 das 125-jährige Jubiläum der Schwesternschaft begehen konnte. Die Geburtsstunde der Schwesternschaft in Heiligenbronn bei Salzstetten schlug am 24. Juni 1891, als fünf Franziskanerinnen mit dem Pferdewagen die 40 Kilometer vom Mutterhaus Heiligenbronn/Schramberg hergefahren kamen. Mit den Schwestern Irmentrudis (80) und Reinholda (78) sind seit vielen Jahren nur noch zwei Franziskanerinnen am Apostolatsort verblieben. Das Waisenhaus ist längst nicht mehr. Im Jahr 1903 wurden noch 172 Pfleglinge betreut. Sogar eine eigene Schule für die Heimkinder wurde unterhalten. 1973 wurde mit dem Bau von vier Gruppenhäusern ein Kinder- und Jugendhaus verwirklicht. Auch das ist Vergangenheit. Aus- und Übersiedler aus Russland sowie Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien – es waren zeitweise bis zu 120 Asylbewerber – fanden in Heiligenbronn in den 1990er-Jahren Aufnahme. Aber: Die Pilger halten dem Wallfahrtsort nach wie vor die Treue. Aus Sicht der Pilgerschaft ist er zukunftsfähig.