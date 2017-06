Die Ortschaftsräte begutachteten im Rahmen eines Ortstermins den Friedhof Tumlingen. Ortsvorsteher Hartmut Roman ging hierbei auch auf die Planungen zur weiteren Gestaltung des Friedhofs ein. Dank des Engagements der "Schaffigen Rentner" und des Bauhofs wurde eine über 300 Meter lange neue Umzäunung um den Friedhof errichtet. Angedacht ist, den Zaun im Eingangsbereich in ähnlicher Art und Weise zu gestalten. Um die beiden Müllcontainer auf dem Gelände soll nun ebenfalls ein Zaun errichtet werden. Diese dienen zwar ausschließlich zur Entsorgung der Blumenabfälle, was in vereinzelten Fällen nicht beachtet wird. "Hin und wieder findet man auch Katzenstreu im Container", musste Roman feststellen. Den Platz zwischen den Gräbern empfänden einige Bürger als zu knapp, gab Roman bekannt. Diese Anregung soll künftig beim Anlegen neuer Reihen berücksichtigt werden, versprach der Ortsvorsteher. Foto: Wagner