Waldachtal Mehr Akteure als je zuvor

Nachdem Vereinschef Klaus Ziefle die Anwesenden, unter ihnen Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi sowie eine Abordnung der Salzstetter "Theaterspatzen", begrüßt hatte, legte die Nachwuchsgruppe mit Sabine Küblers Sketch "Man lernt nie aus" los. Die Autorin führte nicht nur Regie, sondern spielte auch ihre Rolle als Oma Resle, die auf der Seite ihres Enkels Hans (Raphael Kübler) steht und diesen unterstützt. Seine Lieblingsbeschäftigung ist das Spionieren. Aus allerlei Verstecken belauscht er diverse Gespräche, ist so immer auf dem Laufenden und kann manche Behauptung als falsch entlarven. Bei Mutter Wilma (Christine Hayer) geht heute alles schief. Die Töchter Jacky (Jacqueline Vorlaufer) und Chantalle (Nathalie Kübler) nerven.

Wilma hat genug vom Familienärger und so kommt Almut (Sandra Kübler), ihre Freundin, gerade recht, um mit ihr eine Auszeit zu planen. Die beiden wollen weg, am liebsten nach New York. Nicht nur ihre mangelhaften Geografie-Kenntnisse, sondern auch Hans’ Aktivitäten lassen den Reiseplan scheitern.

Mit Jasmin Leuthes Lustspiel "Verliebt, verlobt, verschwunden" oder "Der schwäbische Hangover" setzte die Hauptgruppe das Abendprogramm fort. Die Besonderheit an diesem Stück: Zum einen standen in der jahrzehntelangen VfB-Theatergeschichte noch nie so viele Akteure (elf) auf der Cresbacher Bühne und zum anderen gaben diesmal gleich vier Darsteller ihr Debut.