Waldachtal Martin Luthers Gassenhauer

Wichtiger Meilenstein

I m Jahr 1534, in dem aller Wahrscheinlichkeit nach dieses Weihnachtslied entstanden ist, gab der 51-jährige Martin Luther die erste vollständige deutsche Bibelübersetzung in Druckauftrag. Das war nicht nur ein wichtiger Meilenstein in der Reformationsgeschichte, sondern ein unermesslicher Beitrag dazu, dass Gottes Wort sich in Deutschland ausbreiten konnte.

Heute, im 21. Jahrhundert im Zeitalter von Facebook, Twitter und Whatsapp laufen viele Nachrichten Gefahr, zu verblassen. Man muss neue Wege suchen, um Botschaften zu vermitteln. Und da kann Luther ein großes Vorbild sein, wie er bemüht war, Gottes Wort in der Lebenswelt seiner Zeitgenossen zu platzieren. Dietrich Bonhoeffer hat Wirkung des Wunders von Bethlehem in einer Weihnachtspredigt einmal ausgedrückt: "Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines Mannes." Worum sich Könige und Staatsmänner, Philosophen und Künstler, Religionsstifter und Sittenlehrer vergeblich bemühen, das geschieht nun durch ein neugeborenes Kind. Wie zur Beschämung der gewaltigsten menschlichen Anstrengungen und Leistungen wird hier ein Kind in den Mittelpunkt der Weltgeschichte gestellt. Es geht wirklich über alles Begreifen: Die Geburt eines Kindes soll die große Wende aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen.

In den letzten Strophen seines Weihnachtsliedes schlägt Martin Luther eine ganz persönliche Note an. Ganz in dem Sinn, wie es der deutsche Barockdichter Angelus Silesius geschrieben hat: "Wär’ Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir: du bliebst noch ewiglich verloren." Anouschka Hornberger sagte: "Lassen wir dieses Wunder in unser Herz. Lassen wir uns anstecken von dieser Freude. Gott wurde Mensch. Der Himmel auf Erden hat begonnen."

Das nächtlich beleuchtete große Bildnis des deutschen Reformators Martin Luther zog vor dem Haus der Familie Hornberger in Tumlingen die Blicke der evangelischen und katholischen Christen auf sich. Julia Störzer, so berichtete Diakon Ralf Hornberger, habe dieses eindrucksvolle Porträt des Mönchs und Theologie-Professors vor fast zehn Jahren anlässlich einer Kinderbibelwoche gemalt. Es hat schon einige Einsätze hinter sich und trotzte Wind und Wetter.

Anouschka Hornberger sprach den Irischen Weihnachtssegen: "Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung." Trotz Minusgraden verweilten die Christen noch bei Glühwein, Punsch und Leckereien vor dem alten Tumlinger Försterhaus. Bis Weihnachten wird das Licht weiter getragen: Jeden Abend öffnet sich in Waldachtal ein Adventsfenster.