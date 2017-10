Waldachtal Märchen-Quiz gewinnen die Kleinen

Waldachtal-Salzstetten. Passend zur Jahreszeit wurden die über 20 älteren Mitbürger mit Herbst-Liedern aus Kinderkehlen unterhalten. Symbolhaft hüpften die Kids wie Regentropfen, obwohl draußen die Sonne schien. Obendrein demonstrierten sie, was ihre bunten Drachen können. Auswendig singen konnten die Kindergartenkinder auch den Song "Gott, dein guter Segen", dabei wurden sie begleitet von Andrea Kaupp auf der Gitarre.

Kindergartenleiterin Doris Wössner freute sich über das große Interesse des Seniorenclubs, der den neuen Mehrgenerationenraum zusammen mit den Kindern des Bildungshauses mit Leben erfüllen will. Über 20 Mini-Sängerinnen und Sänger hatte der Kindergarten Salzstetten aufgeboten. Verstärkt wurde der Kinderchor durch die Erzieherinnen Erika Ohngemach, Andrea Kaupp und Lorena Seid sowie durch Anerkennungspraktikantin Katja Wegenast und Praktikantin Christine Stebner. Die Kinder verschenkten bunte, selbst gebastelte Mini-Drachen an die Senioren. Großen Anklang bei allen Beteiligten fand das Lieder-Quiz. Dazu mussten die älteren Bürger die passenden Lied-Puzzle-Karten erraten. Aufgetischt wurden alte Volkslieder vom Vogel, der Hochzeit halten wollte, über "Hänschen klein" und "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach" bis zum "Muss i‘ denn zum Städtele hinaus". Aus ihrem Märchen-Projekt heraus haben sich die Kids Fragen überlegt wie: "Was fällt der Prinzessin in den Brunnen?", "Wie viel Jahre schläft Dornröschen?", "Welche zwei Kinder haben sich im tiefen Wald verlaufen?". Aus dem Märchen-Quiz-Wettbewerb mit den Senioren gingen die Kindergartenkinder als klare Sieger hervor, denn sie wussten, wie aus der Pistole geschossen die richtigen Antworten: Goldener Ring, 100 Jahre und Hänsel und Gretel. Seniorenclub-Leiterin Karin Fahrner lobte die Kinder für ihre erfrischenden Liedbeiträge: "Das habt ihr ganz gut gemacht", und überreichte als Dankeschön Äpfel an die jungen Vokalisten.

Applaus für die Kinder