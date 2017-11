Waldachtal Luthers Zitate spannend umgesetzt

Das gesangliche Feuerwerk des Projektchors wurde musikalisch hervorragend umrahmt von den Waldachtaler Instrumentalisten: Denise Bohnet und Vanessa Brieskorn (Blockflöte), Susanne Kalmbach (Flöte), Anette Gedicke (Oboe), Reinhard Köbler (Bassklarinette), Stephan Götz (Trompete), Katrin Erath (Posaune), Robin Kugler, Elisa König, Christian Seeger (Violine), Ulrike Maurer (Viola), Michael Schmelzle (Violoncello), Lena Kugler (Keyboard), Nikolai Huß (Schlagzeug) und Margit Baur (Klavier). Perfekt in Szene setzen konnten sich hierbei auch die Solisten des Chors: Katharina Köbler (Sopran) und Werner Wilms (Tenor). Als spirituell und packend erwiesen sich die Sprechszenen, die zum Teil als Einleitung des nächsten Musikstücks oder auch in die Kompositionen selbst integriert wurden. Die beiden Sprecher Ralf Hornberger und Eva Kieß setzten die Zitate und Berichte Luthers spannend und aufschlussreich in Szene. Das Oratorium erwies sich als gelungener Spagat zwischen alten und modernen Melodien, welches sinnvoll durchmischt mit Original-Zitaten, in einer packenden und informativen Aufführung mündete.