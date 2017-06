Waldachtal Lützenhardt: Vorfreude auf Fronleichnam

Ein Tag, der sogar ökumenischen Charakter hat: Hans Bohnet liefert das Gras für den Prozessionsweg. Der Landwirt ist evangelisch. Und dennoch an Fronleichnam bereits um vier Uhr in der Frühe im Einsatz. Das, sind sich die Helfer am Lützenhardter Rathaus einig, "ist einfach toll".

Im Fokus der Fronleichnamsprozession steht der über 400 Meter lange Blumenteppich. Bienenfleißig haben viele Helfer schon Vorbereitungen auf den Festtag getroffen. Jedes Jahr wächst die Schar der freiwilligen Helfer. Auch sprudeln neue Ideen für die Motive. Hildegard Blum und Karina Martini schätzen: "60 bis 70 Personen helfen mit, die Motive, Blumenteppiche und vier Altäre zu gestalten."