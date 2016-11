Waldachtal Leseratten werden mit einer Urkunde belohnt

Hörschweilers Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle, selbst Mutter von vier Kindern, las aus "Das kleine rote Auto sucht ein Zuhause" und der ihrer Meinung nach sehr empfehlenswerten Lieblingslektüre vieler Kinder "100 und eine Geschichte zum Vorlesen".

Fantasien frei setzten die Wunsch-Geschichten, mit denen Ingrid Jetter den Vorlesetag bereicherte. Mit den Kindern einigte sie sich auf drei Begriffe: zum Beispiel Höhle, Löwe, Leopard und strickte mit ihnen zusammen eine Improvisations-Geschichte daraus. Die belesene Erzieherin und Sonderlehrerin bezog die Kinder mit ein: "Mit Wunschgeschichten aus meiner pädagogischen Arbeit habe ich gute Erfahrungen gemacht und gute Erfolge, beispielsweise im Waldorf-Kindergarten in Tübingen." Die 65-jährige Sozialpädagogin Ingrid Jetter aus Heiligenbronn/Waldachtal engagierte sich auch als Lese-Oma im Kindergarten am mittleren Steinberg in Nagold und aktuell noch bei "Senioren lesen für Senioren" in der Stadtbibliothek in Nagold.

Die Teilnehmerzahl der Kinder blieb beim Vorlesetag in Waldachtal leider unter den Erwartungen – vielleicht lag es auch an den Sturmwarnungen für den Tag. Neben dem halben Dutzend Kinder kamen noch etliche der 22 Hortkinder aus der Waldachtalschule dazu. Kinder, die nicht dabei sein konnten, haben etwas verpasst: Zwei Stunden spannende Unterhaltung.

Belohnt wurden die jungen Waldachtaler Leseratten durch eine von Bürgermeisterin Grassi unterschriebene Teilnehmer-Urkunde. Darin wurde bestätigt: "Du hast eine spannende Geschichte gehört. Du warst ein toller Zuhörer!" Außerdem hat die Waldachtaler Bücherei noch gespendete Pixi-Bücher und Süßigkeiten an die Kinder weiterverschenkt.

Gaby Greza und Martina Hettich von der Gemeinde- und Schulbücherei in der Waldachtalschule geben gerne Empfehlungen für lesenswerte Bücher und Medien, die Kinder nur ungern wieder aus der Hand legen.

Die Öffnungszeiten der Gemeinde- und Schulbücherei sind montags von 16 bis 19 Uhr und mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr. Nur in den Schulferien ist die Bücherei geschlossen.