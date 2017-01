Waldachtal-Vesperweiler. Auch dieses Jahr nahmen Uwe und Claudia Schittenhelm von der Mönchhof-Sägemühle in Vesperweiler wieder an der CMT in Stuttgart teil. Schon viele Jahre beteiligt sich die Mönchhof-Sägemühle am Programm Landerleben des Landkreises Freudenstadt. Dort werden vor allem ländliche Freizeitangebote vermarktet. Das Projekt wurde von der Tourismusreferentin des Landratsamts Freudenstadt, Monika Krämer, ins Leben gerufen und gewinnt mittlerweile immer größere Beliebtheit. "Auch dieses Mal war das Interesse der Gäste auf der CMT wieder riesengroß", berichtet Uwe Schittenhelm. Die Besitzer der historischen Mühle präsentierten auf der CMT den vielen Gästen das Programm von Landerleben und die neuen Attraktionen, die für dieses Jahr in der Mönchhof-Sägemühle vorgesehen sind. "Monika Krämer setzt sich wie immer vorbildlich für den Stand der Nationalparkregion ein und trägt einen großen Anteil zum Erfolg bei", sagte die Mühlenfamilie Schittenhelm. Die Mönchhof-Sägemühle ist ab dem 9. März wieder regelmäßig für alle geöffnet.