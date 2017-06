Waldachtal Kurt Geiger sorgt mit Dreirad für Aufsehen

Waldachtal-Salzstetten. Nicht nur sein Oldtimer-Gefährt ist eine Rarität: Kurt Geiger ist der Sohn des Waldachtaler Originals Manfred Geiger (1926 bis 1985), den alle "Somamale" gerufen haben, weil er als Gärtner bei der Unternehmensgruppe fischer arbeitete. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Auch der Sohn ist von heiterem Gemüt: "Ich bin ein original Baden-Württemberger. Meine Mutter Gertrud (1926 bis 1994) ist eine Badenerin aus Seelbach bei Lahr im Ortenaukreis und mein Vater war ein Württemberger aus Lützenhardt." Und noch eine unglaubliche Kuriosität: Seine Eltern hatten am gleichen Tag, im gleichen Monat und im gleichen Jahr gemeinsam Geburtstag.

Vor wenigen Jahren hat Kurt Geiger das spezielle Vehikel in der Sammlung eines Bekannten in Bildechingen entdeckt und erworben, rein für Liebhaberzwecke, nicht weil er gehandicapt ist. Dem Reiz und Charme des motorisierten Dreirads konnte er sich nicht entziehen: "Ich wollte es, weil es so selten und besonders ist." Er habe es angemeldet wie ein Mofa mit kleiner Nummerntafel und es laufe als Krankenfahrstuhl. "Damit fahre ich öfters in Waldachtal und Umgebung spazieren", schmunzelt der 61-Jährige. Dem Vernehmen nach sei früher auch mal eines in Tumlingen gefahren worden. Ursprünglich diente das 1977 gebaute Gefährt Kriegsversehrten und beinamputierten Heimkehrern. "Es lässt sich im Handbetrieb bedienen, vom Starten über das Schalten bis zum Bremsen." Mit einer Tankfüllung von etwa sieben Litern kann er an die 100 Kilometer weit fahren.

Erstmals stellte er seinen Krankenfahrstuhl beim letzten Dorffest aus, als die Freunde alter Fahrzeuge Waldachtal ihre Oldtimer zeigten. Viele wie Salzstettens Alt-Feuerwehr-Kommandant Karl Gunkel wollten die ungewohnte Sitzposition ausprobieren. An seinem Fahrzeug hat Geiger die Deutschland-Fahne angebracht, auch als Selbstschutz, um im Straßenverkehr besser erkannt zu werden. Der gelernte Automechaniker, der bei Daimler in der Kontrolle arbeitete, weiß zu berichten: "Die Firma Meyra, die Wilhelm Meyer 1936 in Vlotho gründete und heute ihren Firmensitz in Kalletal-Kalldorf hat, baut heute noch Krankenfahrstühle."