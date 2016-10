Waldachtal Kritik an einseitigen Verkehrskontrollen

Auffällig erschien dem Gremium, dass die in Salzstetten durchgeführten Messungen zu 80 Prozent an der Bushaltestelle der L 354 (Heiligenbronn) stattgefunden haben. Rat Roger Ganszki regte an, dass gerne auch einmal im Bereich der Grundschule (Bildungshaus) kontrolliert werden dürfe. Dort sei ein besonders problematischer Bereich wegen den Schul- und Kindergartenkindern.

Fahrner nahm auch einen Wunsch einer Anliegerin auf, die sich über rasende Autofahrer beschwerte, die von Heiligenbronn her kommend viel zu schnell den Ortseingang passieren. Es soll nun geprüft werden, ob eine Geschwindigkeitsmessung in diesem Bereich möglich ist.