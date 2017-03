Waldachtal Konzert wirkt wie ein erster Abschied

Waldachtal. So jedenfalls drückte sich Musiklehrerin Katharina Wilding bedauernd aus. Dennoch entstand der unwillkürliche Eindruck, die Musikschule wolle mit ihrem gut gefüllten Programm noch einmal ordentlich "auf die Pauke" hauen. Mehr als 20 Musikstücke, die vom musikalischen Niveau konstant anstiegen, wurden dem gespannten Publikum hierbei dargeboten. Das Schülervorspiel der jungen Musiker beschränkte sich dabei jedoch auf lediglich drei Instrumente. Die Musiklehrerinnen Katharina Wilding und Susanne Kalmbach fungierten zudem bei den meisten Stücken als musikalische Begleitung am Klavier, der Querflöte und Akustik-Gitarre. Immerhin wollten knapp 20 Schüler ihr musikalisches Können bei den Gästen unter Beweis stellen.

Nach der gemeinsamen Eröffnung mit allen Jungmusikern auf der Bühne hatten die "kleinsten" Musikschüler ihren großen Auftritt. Diese präsentierten sich überwiegend an der Blockflöte, wobei sich Annika Münderlein mit dem Titel "The Clowns" und ihrer Fingerfertigkeit an der Flöte besonders hervorhob. Zur Rarität des Abends zählten die beiden Musikschüler Gabriel Bohnet und Gwenlyn Ohlhaber. Diese präsentierten sich mit "Balkanexpress", "Geisterstunde" und "Morgenstimmung" als einzige Schüler am Klavier und stellten sich mit ihrer gekonnten Darbietung als willkommene Abwechslung im Programm heraus.

Schöne Harmonien an der Querflöte zauberte Jakob Moster unter Begleitung von Kalmbach hervor, während Alina Spielmann mit ihrer Virtuosität und besonderem Tempo an der Blockflöte begeistern konnte. Als Höhepunkt des Abends stellte sich das Querflötenensemble – Jana Keppler, Lara Wetzler und Franziska Kübler – heraus. Ohne musikalische Begleitung der Lehrerinnen überzeugten die Jungmusikerinnen mit einem harmonischen und abwechslungsreichen Zusammenspiel. Passend zum Einbruch der Dunkelheit verabschiedeten sich alle Musikschüler auf der Bühne mit "Der Mond ist aufgegangen" von den begeisterten Zuhörern.