Waldachtal Konfetti-Regen für Branko Herbstreit

Waldachtal-Salzstetten. Die Übergabe der Dirigentennadel in Gold an Branko Herbst-reit wurde von seinen Musikkameraden mit Standing Ovations und von den Konzertbesuchern mit großem Beifall quittiert. Peter Kreidler überreichte als Vertreter des Blasmusikkreisverbandes Freudenstadt auch eine Urkunde des Landesverbandes. Kreidler meinte: "Am Dirigenten sieht man, wie gut eine Kapelle ist." Mit dem sehr gelungenen Jahreskonzert sei dies unter Beweis gestellt worden. Vorsitzender Manuel Kreidler gratulierte dem 47-Jährigen für den Musikverein Salzstetten. Der Verein übergab eine große Foto-Collage aus dem Dirigenten-Leben des Geehrten. Salzstettens junger Musikvereinschef beschrieb den Jubilar und seine Passion für die Blasmusik: "Ein aufopfernder und leidenschaftlicher Musiker, der es in jungen Jahren schon gemerkt hat, dass seine geliebte Tuba zwar super cool ist, aber er eindeutig noch mehr auf dem Kasten hat." Der musikalische Lebenslauf von Branko Herbstreit: 1995 bis 2008 Jugendkapelle Bondorf, 2000 bis 2005 Musikverein Holzhausen, 2006 bis heute Musikverein Salzstetten, 2011 bis heute Jugendkapelle Herrenberg, 2012 bis heute Musikverein Egenhausen. Im Alter von 16 Jahren hat der heutige Vorsitzende den Dirigenten erstmals erlebt: "Als Jungmusiker zeigte er uns immer wieder, wie cool und modern Blasmusik ist."

Viele Gratulationen kamen per Video

"Das besondere an ihm ist, dass er uns Musikern nicht nur das Musikalische lernte, sondern dass er sich auch gerne Zeit nahm, um unsere Kameradschaft zu pflegen."