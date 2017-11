Waldachtal Klaus Fischer: "Das größte Kapital sind die Menschen"

Angela Losi wurde am 17. November zusätzlich als Landesbeste in Baden-Württemberg geehrt. Dass das Thema Ausbildung eine zentrale Rolle bei "fischer" spielt, ist bekannt – für sein Engagement erhielt das Unternehmen in diesem Jahr den "DHBW Dualer Partner Award 2017", das Gütesiegel "Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb" der IHK und den Preis als "Beste Ausbilder Deutschlands". Außerdem bekam das Unternehmen eine Auszeichnung als "Bester Ausbildungsbetrieb" im Bereich Montage- und Befestigungstechnik.

Der beste Beleg für die gelungene Ausbildung sind die Auszeichnungen, die sechs Absolventen jüngst für ihren Abschluss mit Bestnote erhielten. Vier der Ausgezeichneten sind am Standort Tumlingen und zwei in Freiburg tätig. Firmeninhaber Klaus Fischer erklärt: "Das größte Kapital in einem Unternehmen sind nicht Anlagen und Maschinen, sondern die Menschen. Entscheidend ist, wie gut sie motiviert und ausgebildet sind, deshalb investieren wir intensiv in unsere Mitarbeiter und sind sehr stolz auf unsere ausgezeichneten Auszubildenden." Als unter dem Motto "Best of 2017" die landesbesten Nachwuchskräfte der dualen Berufsausbildung vom Baden- Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) im Kraftwerk Rottweil geehrt wurden, stand Angela Losi, Fachkraft für Lagerlogistik bei "fischer", als eine von 117 Preisträgern auf der Bühne. Die Absolventin ist landesweit die einzige in ihrem Berufsbild, die sich über diese Auszeichnung freuen kann.

Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages, lobte die ausgezeichneten Auszubildenden, die sich gegen nahezu 45 000 Prüfungsteilnehmer durchgesetzt hatten.