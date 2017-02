Waldachtal Kirchengemeinde feiert das St. Agatha-Fest

Den Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium wird der katholische Kirchenchor um 10.30 Uhr in der katholischen St. Agatha-Kirche feierlich mitgestalten. Im Anschluss an das Hochamt lädt die Kolpingsfamilie zum Mittagessen ins katholische Gemeindezentrum ein. Angeboten wird gemischter Braten mit Salatteller, Getränke sowie Kaffee. Der Erlös kommt dem stationären Hospiz in der Region Nagold zugute.

Seit 123 Jahren verehren die Katholiken in Salzstetten ihre Kirchenpatronin St. Agatha. Beliebt ist das Sankt Agatha-Lied "In frommen Weisen lasst uns loben". Die Verehrung der Heiligen Agatha, nach der in Europa viele Kirchen benannt worden sind, hat auch im 21. Jahrhundert bei katholischen Gläubigen ihren Platz.

Das neugotische Salzstetter Gotteshaus von 1894 und schon die Vorgängerkirche sind der Heiligen geweiht worden. Dank einer Stiftungs-Initiative der katholischen Frauenbastelgruppe zum 100-jährigen Kirchenjubiläum 1994 prangt in der St. Agatha-Kirche in Salzstetten eine Statue der Heiligen. Sie ist in Südtirol aus Lindenholz geschnitzt, farbig bemalt und in Blattgold gefasst worden. Im 48 Meter hohen Kirchturm läutet eine Agatha-Glocke. Die örtliche Kirchengemeinde verfügt auch über eine spezielle Agatha-Fahne.