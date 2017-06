Waldachtal KfW besucht das regionale Handwerk

Waldachtal-Hörschweiler. Kreishandwerksmeister Alexander Wälde zeigte sich sehr erfreut, dass das Handwerk beim Besuch der Chefin des Mittelstandsprogramms in der KfW, Ingrid Hengster, prominent berücksichtigt wurde. So fand sich das Vorstandsmitglied aus Frankfurt bei der Firma Nestle in Hörschweiler ein, die sich durch Jürgen Nestle und seine beiden Töchter generationenübergreifend präsentierte. Sie zeigten eine beeindruckende Firmenentwicklung auf.

Am Beispiel des Fensterbau-Unternehmens wurde deutlich, dass die KfW gerade für Handwerksbetriebe unterschiedlicher Betriebsgrößen wirksame Mittelstandsförderung betreibt und passgenaue Angebote macht. Das bestätigte Firmenchef Jürgen Nestle ausdrücklich. Die KfW Bankengruppe "erleichtert Unternehmen in Deutschland jene Schritte, die sie gehen müssen, um auf Erfolgskurs zu bleiben", betonte der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel in Hörschweiler, wo die Firma Nestle dank Förderung durch den Bund einen "weiteren Riesensprung" nach vorne macht.

Fuchtel vertritt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Kreditausschuss und Aufsichtsrat der Bankengruppe, die im Auftrag des Bundes auch das Neubauvorhaben der Fensterbauer in Waldachtal unterstützt. Deshalb hatte er mit Ingrid Hengster jenes KfW-Vorstandsmitglied nach Waldachtal eingeladen, das bei der Förderbank für die Inlandsförderung zuständig ist. Beide beeindruckte beim Firmenrundgang mit CDU-Mittelstandsvereinigung und Kreishandwerkerschaft der "hochinteressante Geschäftsbereich", wie Fuchtel anmerkte.