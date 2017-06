Waldachtal Keine Probleme im Sattelacker Hof

Reduzierte Zahlen

Die Flüchtlingszahlen aus dem arabischen Raum hätten sich vor allem deshalb deutlich reduziert, weil die Regelung mit der Türkei getroffen worden sei und das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) initiierte 200-Millionen-Euro-Programm "Cash for Work" greife, betonte Fuchtel. Mit dessen Hilfe könnten die aus den Kriegsgebieten an die Grenzen Syriens Geflüchteten Arbeit bekommen und dadurch ihre Familien ernähren. Diese Menschen könnten dadurch in Heimatnähe bleiben.

Derweil habe sich für Europa ein zweites Problemfeld in Afrika aufgetan, wo dringend Lösungen vorangebracht werden müssten. Das Bundesministerium habe deswegen einen Marshallplan initiiert, um damit konkrete Vorschläge zum Handeln der internationalen Staatengemeinschaft auf den Weg zu bringen.

Auf anderem Weg wie zum Beispiel durch Energiepartnerschaften zwischen deutschen und afrikanischen Städten und Gemeinden, werde das Know-How deutscher Kommunen einbezogen. Fuchtel dankte besonders der Stadt Horb für deren Engagement mit einer Region in Kamerun. "Ich bin aufgeschlossen für solche Partnerschaften", betonte Rückert, mit solchen Ideen renne man bei ihm offene Türen ein.

Staatssekretär Fuchtel möchte noch einen Schritt weitergehen und sucht Städtepartnerschaften im Dreierpack zwischen Deutschland, Frankreich und Afrika.